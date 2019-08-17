"Dilsiz" dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı

Bugünü de dikkate alarak farklılık ortaya koymak istediklerine dikkati çeken Pay, "Usta da belli bir değişime talip olabilir mi acaba? Her şeyiyle kamil bir usta profili değil de bu kemalatın da değişimin de devam ettiği, ustanın ustalığının yükseldiği bir usta-çırak hikayesi kurmaya çalıştık." diye konuştu.

Prömiyer öncesi AA muhabirine açıklama yapan Pay, filmin belgesel olarak planlandığını ancak kurmaca filme dönüştüğünü belirterek, hat sanatının imkanlarının hikayeyi biraz daha kurmaca hale götürdüğünü söyledi.

Yapımcı Murat Erdağı da TRT'nin projeye sahip çıktığını ve ortak yapım olarak beraber ilerlediklerini dile getirerek, "Ortak yapım sürecinde de ciddi destek verdiler. Albaraka Türk de projeyi destekledi. Onların da hat sanatına karşı özel ilgileri var." dedi.

Unutulmaya yüz tutan usta-çırak ilişkilerini tekrar gündeme getirmesinin projeyi önemli kıldığını vurgulayan Erdağı, "Murat Pay'ın çok farklı bir film işleyiş yapısı var. Duyguyu vermek filmde çok başka bir şey ve bunu çok iyi başardığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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Filmin oyuncularından Atasever de hat sanatının kıymetinin çok anlaşılmadığını ifade ederek, filmde tasavvufla hat sanatının derinliklerini ve ne kadar önemli bir sanat olduğunu anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Filmdeki rolü için üç ay hat dersi aldığını belirten Atasever, "Sadece yazmanın değil, onun derinliklerindeki anlamın da insana mükemmel bir hayat görüşü, bir tavır kazandırdığını gördüm. İnanınıyorum ki artık gençler de hat sanatına ilgi duyacak ve kendi sanatımıza sahip çıkabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.