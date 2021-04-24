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Dimensity 1200 yongalı Realme geri sayıma geçti

24.04.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarındaki dinamik isimlerden biri olan Realme MediaTek’in yeni yongası Dimensity 1200 ile gelecek modeli için geri sayıma geçti.

Dimensity 1200 yongalı Realme geri sayıma geçti

Bilindiği üzere MediaTek geçtiğimiz günlerde yeni yonga seti Dimensity 1200’ü tanıtmıştı. 6nm üretim teknolojisi ile geliştirilen Dimensity 1200, gücü ve performansıyla ilgi odağı haline geldi.

Xiaomi’nin önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni Redmi K40 Game Edition modelinde kullanacağı Dimensity 1200’ü Realme de yeni bir modelinde kullanacağını açıkladı.

Çinli üretici geçtiğimiz gün Hindistan’daki sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yaptı. Dilerseniz bu paylaşıma aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yapılan paylaşımda da net bir şekilde görüldüğü üzere Realme, Hindistan’da satışa sunmayı planladığı yeni telefon modelinde Dimensity 1200 yongasını kullanmayı planlıyor.

Bu modelin hangisi olacağı ise şimdilik kesinleşmiş değil. Bazı kaynaklar yeni duyurulacak olan modelin Realme X9 Pro olacağını söylüyorlar. Elbette ortada henüz kesinleşmiş bir durum söz konusu değil.

Realme’nin Hindistan pazarına ayrı bir önem verdiğini zaten biliyoruz. Dolayısıyla MediaTek Dimensity 1200 taşıyan telefonu Çin’den önce, Hindistan’da satışa sunacak olması da bizler için çok büyük bir sürpriz olmadı. Bakalım Çinli üretici bu cihazını ülkemizde de satışa sunacak mı? Bekleyip göreceğiz. Zira bu cihaz Türkiye’ye iyi bir fiyattan gelirse hayli başarılı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Realme
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