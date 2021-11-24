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Dimensity 7000 orta üst segmente hitap edecek

24.11.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon dünyasında telefonlar kadar işlemcilerin arasındaki rekabet de giderek artıyor. Her ne kadar Apple’ın her sene çıkardığı işlemciler o yılın en iyisi gibi gözükse de Android dünyasında kullanılan çipler de ondan çok geride durmuyor.

Dimensity 7000 orta üst segmente hitap edecek

Bu bakımdan Android bir telefon satın alacak kişiler, telefonlarındaki yonga setinin ne olduğuna da en az kamerası kadar dikkat ediyor.

Bildiğiniz gibi Samsung Avrupa’da Exynos olarak isimlendirdiği kendi işlemcilerini kullanırken, ABD’de Snapdragon’un en son çıkan işlemcisini kullanıyor. Bu durum bazı tüketiciler tarafından tepkiyle karşılansa da şirket bu politikasına devam edecek gibi görünüyor.

Ancak son dönemlerde Qualcomm tarafından çıkarılan işlemcilere rakip olmayı planlayan başka bir üretici de bulunuyor ki o da MediaTek. Eskiden genelde giriş seviye telefonlar için kullanılan MediaTek işlemcileri, artık üst seviye telefonlar için de kullanılıyor.

2022'DE GELİYOR

Bildiğiniz gibi MediaTek geçtiğimiz günlerde Dimensity 9000’i duyurmuştu. Amiral gemi modellerinde kullanılması beklenilen bu yonga seti, performansı ile büyük merak uyandıracak gibi duruyor. Ancak gelen haberler, 2022 yılında orta ve üst sınıf telefonlarda kullanılması beklenen yeni bir işlemciyi daha müjdeliyor. Buna göre Dimensity 7000 olarak adlandırılacak olan çip, 2022 yılında duyurulacak. 5 nm üretim sürecinden geçecek olan yonga setinin Snapdragon 870 ve Snapdragon 888 arasında konumlanacağı da gelen bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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