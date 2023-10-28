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Dini değerlere hakaret edip imamı bıçakladı! Her yerde aranıyor...

28.10.2023 20:03 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi Kabasakal Paşa Camii'nde tuvaleti kullandıktan sonra para ödemek istemedi. Görevliyi tartaklayan şüpheliye daha sonra bir uyarı da cami imamı Mustafa Bulut'tan geldi. Gerginliğin tırmanmasıyla dini değerlere hakaret eden şüpheliyi imamı önce darp etti, sonra bıçakla yaraladı. Durumu ağır olan imam yoğun bakıma alınırken ekipler kaçan saldırganı arama çalışması başlattı.

Dini değerlere hakaret edip imamı bıçakladı! Her yerde aranıyor...

Gaziantep'te cami tuvalet görevlisi ile tartıştıktan sonra dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen şahıs, araya girerek kendisini uyaran cami imam hatibini bıçakla ağır yaraladı.

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İMAM, TARTIŞMAYI GÖRÜNCE ARAYA GİRDİ

Olay, Şahinbey ilçesi Kepenek Mahallesi Kabasakal Paşa Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.S. isimli şahıs, cami tuvaletini kullandıktan sonra kendisinden ücret isteyen tuvalet görevlisini tartakladı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, daha sonrasında ise görevliyi darp etmeye başlayınca araya cami imamı Mustafa Bulut (42) girdi.

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İMAMI ÖNCE DARP ETTİ, SONRA BIÇAKLADI

Cami imamına da tepki gösteren ve bu esnada dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen S.A.S., kendisini uyaran cami imamını önce darp etti sonra da bıçakla yaraladı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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4 ÇOCUK BABASI İMAM YOĞUN BAKIMDA

Olay sonrası ağır yaralanan cami imamı Mustafa Bulut, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası Bulut, hastanede yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alındı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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