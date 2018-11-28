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Dini kitaplarla 2 milyonluk vurgun yaptılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adını kullanarak 2 milyon lira dolandıran 31 kişi Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin elde ettiği paraları lüks doğum günü kutlamalarında harcayan şebeke liderinin bazı kişilerle de yurt dışında bulunan eğlence merkezlerinde vakit geçirdikleri ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından sık sık eğlence görüntüleri paylaşan şüpheliler, 8 ay boyunca fiziki ve teknik takip altına alındı. Kişiler tespit edildikten sonra ise operasyon gerçekleştirildi. İnsanların dini inanç ve duygularını istismar ederek kazanç sağladıkları ortaya çıkan kişiler, kandırdıkları insanlara 'Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan arıyoruz', 'Hayır kurumundan arıyoruz' gibi açıklamalar yaptığı belirlendi.

'Diyanetten arıyoruz' deyip onlarca insanı dolandırdılar!

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 bin kişiyi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adını kullanarak 2 milyon lira dolandırdığı belirtilen 31 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin elde ettiği paralarla şebeke liderine yatta lüks doğum günü kutlaması yapması ve şüphelilerin yurtdışında bulunan eğlence merkezlerinde vakit geçirmelerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.

8 AY BOYUNCA FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP

8 AY BOYUNCA FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çağrı merkezinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adını kullanarak arama yapan ve vatandaşların dini inanç ve duygularını istismar ederek satış yaparak kazanç elde edildiğini belirledi. Polis ekipleri 8 ay boyunca yaptığı fiziki ve teknik takiple şüphelileri tespit etti.
Şüphelilerin 'Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan arıyoruz', 'Hayır kurumundan arıyoruz' gibi bahanelerle 30 bin kişiye ulaşarak bu kişilere dini kitaplar ile gül kokulu tespih satarak 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıklarını ortaya çıkarttı.

ÇAĞRI MERKEZLERİNE VE ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNE OPERASYON

ÇAĞRI MERKEZLERİNE VE ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNE OPERASYON
Siber polis, Adnan S.'nin liderliğini yaptığı şebekeye yönelik Bağcılar ve Bahçelievler'de bulunan çağrı merkezlerine ve şüphelilerin kullandıkları çeşitli adreslere geçtiğimiz hafta baskın düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında ünlü ilahi sanatçısı Mehmet S.'nin de bulunduğu 31 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri, çağrı merkezinin de aralarında bulunduğu adreslere geçtiğimiz hafta yaptığı baskında 49 cep telefonu, 50 sim kart, 66 laptop, 12 harddisk, 3 flash bellek, 8 hafıza kartı ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirdi.

ŞEBEKE LİDERİ VE YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

ŞEBEKE LİDERİ VE YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri önceki gün tamamlanan 31 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden şebeke lideri olduğu iddia edilen Adnan S. ile şebeke yöneticileri olduğu ileri sürülen Emrah B., Birkan A. ve Fatime Sabriye Ö. tutuklandı. 26 şüpheli ise adli kontrol talebiyle 1 kişi ise serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN LÜKS YAŞAMLARI

ŞÜPHELİLERİN LÜKS YAŞAMLARI
Şüphelilerin elde ettiği paralarla şebeke lideri Adnan S.'ye 25 Eylül'de bir yatta lüks doğum günü kutlaması yapması ve şüphelilerin daha sonra yurtdışında bulunan eğlence merkezlerinde vakit geçirmeleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntülerde ortaya çıktı.

ÇAĞRI MERKEZİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

ÇAĞRI MERKEZİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin çağrı merkezi olarak kullandığı işyerlerine baskın yaptı. Ekipler, yaptığı aramaların ardından belediye ekiplerine haber vererek çağrı merkezlerini mühürlettirmesini istedi.
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