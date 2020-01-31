Dini Özgürlükler Yasası Karadağ-Sırbistan ilişkilerini gerdi

PODGORİCA (AA) - KAYHAN GÜL/SAMIR KAJOSEVIC - Karadağ'da 1918 yılına kadar inşa edilmiş dini yapıların devletin mülkiyetine geçmesini öngören Dini Özgürlükler Yasası, ülkedeki Sırpların tepkisini çektiği gibi iki komşu Karadağ ile Sırbistan arasındaki ilişkilerde de gerilime neden oldu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in aralık ayında imzaladığı yeni yasa, özellikle Sırp Ortodoks Kilisesi'nin (SPC) sert tepkisine neden olurken, SPC'ye bağlı Karadağlı Sırplar bir aydır ülkenin büyük şehirlerinde hükümeti protesto amacıyla ayinler düzenliyor.

İlk günlerde arbedelerin de yaşandığı, gözaltı ve yaralanmaların da olduğu protestolar yerini daha sakin yürüyüşlere bıraksa da tartışmalı yasa bu sefer de iki komşu ülke arasında diplomatik kriz yarattı.

- Ülkede iki Ortodoks kilisesi faaliyet gösteriyor

Balkanlar'ın nüfus bakımından en küçük ülkesi Karadağ'da, hali hazırda hem Karadağ Ortodoks Kilisesi'nin hem de Sırbistan merkezli SPC'nin faaliyet göstermesi, gerilimin bu noktaya gelmesinde etkili oldu.