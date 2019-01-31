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Dinlenme tesisindeki hırsızlıkta 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 11:27 | Son Güncelleme

Niğde’de bir dinlenme tesisinde park halindeki aracı kaçırarak, bagajındaki yaklaşık 1 buçuk milyon liranın çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.Ulukışla ilçesindeki bir dinlenme tesisinden taklit anahtar kullanılarak kaçırılan bir otomobilin bagajındaki yaklaşık 1,5 milyon lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Niğde’de bir dinlenme tesisinde park halindeki aracı kaçırarak, bagajındaki yaklaşık 1 buçuk milyon liranın çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Ulukışla ilçesindeki bir dinlenme tesisinden taklit anahtar kullanılarak kaçırılan bir otomobilin bagajındaki yaklaşık 1,5 milyon lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 2’si emniyetten, 3’ü ise Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle Ulukışla Adliyesine sevk edilen firmanın 3 yıllık özel şoförü E.Ş, ağabeyi H.Ş. ve arkadaşları M.Ç. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Savcılık ifadesinde olayı H.Ş. ve E.Ş. ile birlikte planladıklarını anlatan M.Ç’nin mahkemedeki savunmasında, E.Ş’nin olayla bir ilgisinin olmadığını H.Ş’den korktuğu için savcılıkta farklı ifade verdim dediği öğrenildi. H.Ş. ise savcılık ve mahkemede olayı sadece M.Ç. ile birlikte planladıklarını, E.Ş.’nin bir alakasının olmadığını beyan ettiğini bildirildi. E.Ş. de savcılık ve mahkemede olayla alakasının olmadığını H.Ş. ve M.Ç’nin olayı planlamış olabileceklerini anlattığı öğrenildi.

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