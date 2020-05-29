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Dinozor devrini sonlandıran meteor yeryüzüne 60 derecelik açı ile çarptı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2020 10:17 | Son Güncelleme

Dünya'ya 66 milyon yıl önce çarparak yeryüzündeki hayatın yüzde 75'inin yok olmasına neden olan dev meteorun hangi açıyla dünyaya çarptığı bulundu.

Dinozor devrini sonlandıran meteor yeryüzüne 60 derecelik açı ile çarptı

Nature Communications'ta salı günü yayınlanan bilimsel bir çalışmaya göre dev göktaşı dünyaya olabilecek "en ölümcül açıyla" yani 60 derecelik bir eğimle çarptı.

Çarpışma partikül, kül ve dumanın atmosfere saçılarak iklimde köklü değişikliklere ve dinozor gibi birçok türün yok olmasına neden oldu.

Meteorun yeryüzüne çarptığı nokta olarak kabul edilen Meksika'nın güneyindeki 200 kilometre çapındaki Chicxulub kraterini inceleyen bilim insanları, bölgede bir dizi simülasyon çalışmasında bulundu.

Londra Kraliyet Koleji, Teksas ve Fribourg Üniversitesi'nden araştırmacıların ortak çalışmasında 90, 60, 45 ve 30 derecelik dört çarpışma açısı incelendi. Çarpışma hızı olarak ise saniyede 12 ve 20 kilometre seçildi. Bu simülasyonların sonunda yeryüzü ile krater arasındaki çarpışma açısının 60 derece olduğu sonucuna ulaşıldı.

EN ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA AÇISI 60 DERECE

Londra Kraliyet Koleji profesörlerinden Gareth Collins, "60 derece en ölümcül açı çünkü yeryüzünü örtmesi için en fazla miktarda maddenin yeterli hızda yayılmasına neden oluyor. Chicxulub'daki çarpışma hayatın neredeyse sonlanmasına neden oldu. Çünkü çok fazla miktarda toz ve gazın tüm dünya atmosferine hızla yayılmasına yol açtı." ifadelerini dile getirdi.

Araştırmacıların çarpışma ile ilgili keşfettikleri diğer bir nokta da tahmin edilenin aksine meteorun dünyaya güney doğudan gelerek çarpmadığı. "Çalışmamız bu hipotezin aksini kanıtladı" diyen Collins, "Kraterin merkezindeki yükselti hafif şekilde güney batıya bakıyor ve çarpışma simülasyonları da aynısını ortaya koyuyor" dedi.

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