"Diplomatın yaralanması olayının siyasi arka planı yok"

MİNSK (AA) - Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Belarus'un Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'in emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralanmasına ilişkin, "Olayın siyasi arka planı yoktur. Olay, kavga sonucunda meydana gelmiştir." dedi.

Makey, Belarus'un Ankara Büyükelçiliğinde görevli diplomatın, emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Makey, "Olayın siyasi arka planı yoktur. Olay, kavga sonucunda meydana gelmiştir." diye konuştu.

Diplomata yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Makey, "Türk yetkililerine, diplomata yapılan acil yardımdan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

