Direğe asılmış! Görenlerin dikkatini çekti, sosyal medyada ilgi gördü: "Umarım hayatınıza..."

Eskişehir Kanlıkavak civarında bir direğe asılan duygulu yazı görenlerin dikkatini çekti. Aşk acısı çeken bir genç tarafından yazıldığı iddia edilen yazıda, dikkat çeken ifadelere yer verildi.

"UMARIM HAYATINIZA KENDİ DİLİNİZİ KONUŞAN BİRİNİ ÇEKERSİNİZ... BÖYLECE..."

Yazıda, ‘Umarım hayatınıza kendi dilinizi konuşan birini çekersiniz. Böylece ruhunuzu tercüme etmenize gerek kalmaz’ ifadelerine yer verildi.

Porsuk Çayı yakınlarında bir direğe asılan bu yazı bazı vatandaşları tebessüm ettirirken, yazının fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gören paylaşım çok sayıda beğeni ve farklı yorum aldı. (İHA)

