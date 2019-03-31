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Dış basın yerel seçime 'Türkiye'nin referandumu' dedi

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 20:43 | Son Güncelleme

Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde kıyasıya süren yerel seçim yarışını dış basın nasıl gördü? İşte uluslararası basın yayın kuruluşları 2019 yerel seçim değerlendirmesi.

Dış basın yerel seçime 'Türkiye'nin referandumu' dedi

BBC
İngiliz basın kuruluşu BBC milyonlarca kişinin sandık başına gittiği yerel seçimlerin Türkiye'de başkanlık referandumu gibi algılandığına vurgu yaptı. BBC Türkiye'deki ekonomik gerilemenin Ak Parti iktidarının 'büyük şehirleri kaybetme korkusunu' tetiklediğini öne sürdü.

Reuters
Reuters haber ajansı muhalefetin Ankara büyükşehir adayı Mansur Yavaş'ın Ankara'da yarışı önde götürdüğünü öne sürdü.

AFP
Agence France Presse (AFP) haber ajansı yerel seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AK Parti için hayati düzeyde önemli olduğunu ve ekonomik yavaşlamanın büyükşehirleri kaybetme riski doğurduğunu yazdı.

Guardian
İngiliz Guardian gazetesi yerel seçimlerde Erdoğan halk tabanındaki popülariteye kötü giden ekonomi tarafından zarar verildiğini yazdı.

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