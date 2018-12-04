Diş estetiğinde 1 günde istediğiniz görünüme kavuşun

Özellikle diş taşı, çay, kahve gibi dış etkenlerle sararan dişlerle, dilediğiniz gibi gülümsemek mümkün değil. Peki, nasıl etkileyici ve güzel gülüşlere sahip olabilirsiniz? Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, sadece bir günde nasıl güzel bir gülüşe sahip olabileceğinizi anlattı.

“Sadece bir günde nasıl etkileyici bir gülüşe sahip olunabileceği hakkında merak edilen birçok nokta bulunuyor. Eski geleneksel yöntemlerden biri olan kaşıkla ağız ölçüsü alma işlemi, yerini yüksek çözünürlükteki kameralar ile alınan dijital ölçülere bıraktı. Bu sayede geleneksel yöntemlerle 10 gün süren işlemler, 3 boyutlu CAD/CAM adı verilen yeni dijital teknoloji ile sadece bir gün gibi kısa bir süre içinde gerçekleştiriliyor. Estetik diş hekimliği alanında tercih edilen laminate veneer, zirkonyum ve full seramik porselen kronlar gibi işlemler de 3 boyutlu CAD/CAM teknolojisi ile gerçekleştirilebiliyor. Dijital bir yöntem olduğu için, ölçüm hataları minimize edilmiş oluyor.”

3 BOYUTLU YAZICILAR HATASIZ HAZIRLIYOR



Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, diş hekimliğinde devrim yaratan ve kısa bir süre içinde sağlıklı gülüşlere kavuşmanızı sağlayacak olan 3 boyutlu CAD/CAM teknolojisi ile ilgili süreçleri anlattı: