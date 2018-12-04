Diş estetiğinde 1 günde istediğiniz görünüme kavuşun

Özellikle diş taşı, çay, kahve gibi dış etkenlerle sararan dişlerle, dilediğiniz gibi gülümsemek mümkün değil. Peki, nasıl etkileyici ve güzel gülüşlere sahip olabilirsiniz? Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, sadece bir günde nasıl güzel bir gülüşe sahip olabileceğinizi anlattı.
“Sadece bir günde nasıl etkileyici bir gülüşe sahip olunabileceği hakkında merak edilen birçok nokta bulunuyor. Eski geleneksel yöntemlerden biri olan kaşıkla ağız ölçüsü alma işlemi, yerini yüksek çözünürlükteki kameralar ile alınan dijital ölçülere bıraktı. Bu sayede geleneksel yöntemlerle 10 gün süren işlemler, 3 boyutlu CAD/CAM adı verilen yeni dijital teknoloji ile sadece bir gün gibi kısa bir süre içinde gerçekleştiriliyor. Estetik diş hekimliği alanında tercih edilen laminate veneer, zirkonyum ve full seramik porselen kronlar gibi işlemler de 3 boyutlu CAD/CAM teknolojisi ile gerçekleştirilebiliyor. Dijital bir yöntem olduğu için, ölçüm hataları minimize edilmiş oluyor.”
3 BOYUTLU YAZICILAR HATASIZ HAZIRLIYOR
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, diş hekimliğinde devrim yaratan ve kısa bir süre içinde sağlıklı gülüşlere kavuşmanızı sağlayacak olan 3 boyutlu CAD/CAM teknolojisi ile ilgili süreçleri anlattı:
Hastanın ağzının, özel bir kamera ile 3 boyutlu ölçüsü alınır.
Bu ölçü bilgisayar ortamına aktarılıp diş hekimi ve teknisyen uzmanlığı ile estetik beklentiye uygun olarak tasarlanır.
Tasarlanan diş, özel kazıyıcı ünite ile yaklaşık 30 dakikada üretilir.
Full seramik porselen kronlar, en iyi kaplamalar veya dolgular; 3 boyutlu yazıcılar ile hatasız olarak hazır hale gelir.
Bu süreçlerin hepsinde hastanın beğenisi esas alınır. Estetik bir gülüş için hazırlanacak dişlerin son durumu için dijital mock-up'lar üzerinde hastanın görüşleri doğrultusunda değişiklikler yapılır.
Bu yöntem ile dişler henüz hazır hale gelmeden, gerçeğine çok yakın bir örneğinin hastanın beğenisine sunularak daha sağlıklı bir sürecin yaşanıyor olması da dikkat çeken özellikler arasındadır.
Bununla birlikte, sürecin ağrısız, bulantısız, hızlı ve yüksek memnuniyet ile sonuçlandığını söylemek mümkündür.
Oldukça kısa bir süre içinde dişlerinizde gerçekleştirilecek gülüş tasarımı işlemleri ile siz de hayallerinizdeki güzel gülüşe sahip olabilirsiniz.
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