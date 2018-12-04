HABER

Diş estetiğinde 1 günde istediğiniz görünüme kavuşun

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.12.2018 10:43 | Son Güncelleme

Yalnızca bir günde etkileyici bir gülüşe sahip olmanızın mümkün olduğunu söylesek? Gelişen teknolojiyle birlikte diş sağlığı ve diş estetiği konusunda da sağlık sektörüne yenilikler kazandırılıyor. Öyle ki kullanılmaya başlanan son teknolojiyle diş estetiğinde istenilen görünüme kavuşmak için uzun süren uğraşlar ortadan kalktı. Artık 30 dakikanızı ayırarak dişlerinizin görünümünü istediğini forma kavuşturmanız mümkün. Nasıl mı?

Diş estetiğinde 1 günde istediğiniz görünüme kavuşun

Özellikle diş taşı, çay, kahve gibi dış etkenlerle sararan dişlerle, dilediğiniz gibi gülümsemek mümkün değil. Peki, nasıl etkileyici ve güzel gülüşlere sahip olabilirsiniz? Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, sadece bir günde nasıl güzel bir gülüşe sahip olabileceğinizi anlattı.

“Sadece bir günde nasıl etkileyici bir gülüşe sahip olunabileceği hakkında merak edilen birçok nokta bulunuyor. Eski geleneksel yöntemlerden biri olan kaşıkla ağız ölçüsü alma işlemi, yerini yüksek çözünürlükteki kameralar ile alınan dijital ölçülere bıraktı. Bu sayede geleneksel yöntemlerle 10 gün süren işlemler, 3 boyutlu CAD/CAM adı verilen yeni dijital teknoloji ile sadece bir gün gibi kısa bir süre içinde gerçekleştiriliyor. Estetik diş hekimliği alanında tercih edilen laminate veneer, zirkonyum ve full seramik porselen kronlar gibi işlemler de 3 boyutlu CAD/CAM teknolojisi ile gerçekleştirilebiliyor. Dijital bir yöntem olduğu için, ölçüm hataları minimize edilmiş oluyor.”

3 BOYUTLU YAZICILAR HATASIZ HAZIRLIYOR

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, diş hekimliğinde devrim yaratan ve kısa bir süre içinde sağlıklı gülüşlere kavuşmanızı sağlayacak olan 3 boyutlu CAD/CAM teknolojisi ile ilgili süreçleri anlattı:

Hastanın ağzının, özel bir kamera ile 3 boyutlu ölçüsü alınır.

Bu ölçü bilgisayar ortamına aktarılıp diş hekimi ve teknisyen uzmanlığı ile estetik beklentiye uygun olarak tasarlanır.

Tasarlanan diş, özel kazıyıcı ünite ile yaklaşık 30 dakikada üretilir.

Full seramik porselen kronlar, en iyi kaplamalar veya dolgular; 3 boyutlu yazıcılar ile hatasız olarak hazır hale gelir.

Bu süreçlerin hepsinde hastanın beğenisi esas alınır. Estetik bir gülüş için hazırlanacak dişlerin son durumu için dijital mock-up'lar üzerinde hastanın görüşleri doğrultusunda değişiklikler yapılır.

Bu yöntem ile dişler henüz hazır hale gelmeden, gerçeğine çok yakın bir örneğinin hastanın beğenisine sunularak daha sağlıklı bir sürecin yaşanıyor olması da dikkat çeken özellikler arasındadır.

Bununla birlikte, sürecin ağrısız, bulantısız, hızlı ve yüksek memnuniyet ile sonuçlandığını söylemek mümkündür.

Oldukça kısa bir süre içinde dişlerinizde gerçekleştirilecek gülüş tasarımı işlemleri ile siz de hayallerinizdeki güzel gülüşe sahip olabilirsiniz.


PARTNERCeren Hindistan'a masaj salonu şokuCeren Hindistan'a masaj salonu şoku
Renkli besinler bağışıklık güçlendiriyor!Renkli besinler bağışıklık güçlendiriyor!
En sık görülen cilt problemlerine modern çözümlerEn sık görülen cilt problemlerine modern çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diş estetiği diş

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

İlginizi Çekebilir

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama! Doğruysa...

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Yavuz Dizdar'dan çok konuşulacak çıkış!

Tartışılacak sözler: Hasta olursanız tıbba çok fazla güvenmeyin

Su damacanaları için korkutan uyarı

Su damacanaları için korkutan uyarı

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Erdoğan'a destek: Bu işi çözelim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesane tümörü nedir? Mesane tümörü belirtileri nelerdir? Mesane tümörü tedavisi nasıl olur?

Herkes prostat sanıyor! Bu hastalık erkekleri tehdit ediyor

Sabah sporu akşam yapılandan daha yararlı!

Sabah sporu akşam yapılandan daha yararlı!

Rinit nedir? Rinit belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Deterjan, parfüm ve sigara dumanı, geniz akıntısına yol açabiliyor

Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler hangileri?

Renkli besinler bağışıklık güçlendiriyor!

En sık görülen cilt sorunu nedir? Akne, cilt lekesi ve sarkma sorununda ne yapılmalı?

En sık görülen cilt problemlerine modern çözümler

Gıda alerjilerinin görülme sıklığında neden artış görülüyor?

Aman dikkat! Bu besinler alerji yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.