Diş eti çekilmesine iyi gelen doğal yöntemler! Okaliptüs, limon, kekik...

Genetik yapı, düzensiz beslenme ve hatta yanlış fırçalama gibi pek çok sebep sizi diş eti çekilmesi sorunu ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. İleri giden diş eti çekilmeleri sonucunda ise diş kaybının yaşanması kaçınılmaz bir sondur. Eğer siz de bu sorun ile karşı karşıyaysanız ya da böyle bir sorun ile karşılaşmaktan korkuyorsanız gelin diş etlerinizi güçlendirecek yöntemlere bir göz atalım.

OKALİPTÜS YAĞI

Okaliptüs yağı dişlerde oluşan hasarları iyileştirmeye ve diş eti dokusunun büyümesine yardımcı olan oldukça etkili bir mikrop öldürücüdür. Diş etlerinizde oluşan çekilmeyi önlemek için ağzınıza bir miktar okaliptüs yağını alın ve yaklaşık 20 dakika kadar çalkalayın. Ardından yağı tükürün ve ağzınızı güzelce durulayın.

TUZ

En etkili yöntemlerden biri olan tuzlu suyla gargara yapmak, diş eti çekilmelerinde sıkça kullanılan yöntemlerden birisidir. 1 bardak ılık suyun içine 1 çay kaşığı tuzu ekleyin ve oluşan karışımı ağzınızda 30 saniye boyunca gargara yaparak bekletin. Daha sonra tuzlu suyu tükürerek dişlerinizi fırçalayın.