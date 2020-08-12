Diş eti çekilmesine iyi gelen doğal yöntemler! Okaliptüs, limon, kekik...

Genetik yapı, düzensiz beslenme ve hatta yanlış fırçalama gibi pek çok sebep sizi diş eti çekilmesi sorunu ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. İleri giden diş eti çekilmeleri sonucunda ise diş kaybının yaşanması kaçınılmaz bir sondur. Eğer siz de bu sorun ile karşı karşıyaysanız ya da böyle bir sorun ile karşılaşmaktan korkuyorsanız gelin diş etlerinizi güçlendirecek yöntemlere bir göz atalım.
OKALİPTÜS YAĞI
Okaliptüs yağı dişlerde oluşan hasarları iyileştirmeye ve diş eti dokusunun büyümesine yardımcı olan oldukça etkili bir mikrop öldürücüdür. Diş etlerinizde oluşan çekilmeyi önlemek için ağzınıza bir miktar okaliptüs yağını alın ve yaklaşık 20 dakika kadar çalkalayın. Ardından yağı tükürün ve ağzınızı güzelce durulayın.
TUZ
En etkili yöntemlerden biri olan tuzlu suyla gargara yapmak, diş eti çekilmelerinde sıkça kullanılan yöntemlerden birisidir. 1 bardak ılık suyun içine 1 çay kaşığı tuzu ekleyin ve oluşan karışımı ağzınızda 30 saniye boyunca gargara yaparak bekletin. Daha sonra tuzlu suyu tükürerek dişlerinizi fırçalayın.
MEYAN KÖKÜ
Diş eti çekilmesinde kullanılan bitkisel tedavilerden bir diğeri ise meyan köküdür. Cilt ve saç bakımı için çok faydalı olan meyan kökü, doğal tatlandırıcısı ile diş eti iltihaplanmalarını ve diş çürümelerini de engeller. Ancak uzun süreli ve fazla tüketimde baş ağrısı, yüksek tansiyon, uyuşukluk ve potasyum kaybına neden olacağını unutmamalısınız.
KEKİK
Kekik kürü düzenli kullanıldığında diş eti çekilmelerinde işe yarayan yöntemlerdendir. Kekik kürünü uygulamak için 1 bardak su ve kekiği karıştırarak 5 dakika kaynatın. Ardından kaynayan karışımı soğumaya bırakın. Gün içerisinde dişlerinizi her fırçaladığınızda bu suyun kullanın. Düzenli olarak kullandığınızda diş etlerinizdeki farkı göreceksiniz.
MİSVAK
Misvak yüzyıllardır diş ve diş eti temizliğinde kullanılan etkili bir üründür. Sadece dişleri temizlemekle kalmayan misvak aynı zamanda diş etlerini de güçlendirerek diş etki çekilmelerini önler. Siz de diş macunu yerine misvak ile dişlerinizi temizleyerek hem dişlerinizi daha iyi temizleyebilir hem de diş etlerinizin güçlenmesini sağlayabilirsiniz.
LİMON
Limon, temizlikten cilt bakımına kadar pek çok alanda kullanıldığı gibi diş eti sorunlarınızı tedavi etmenizde de kullanabileceğiniz doğal bir malzemedir. Böylece diş etlerinizde oluşan zararları en aza indirebilirsiniz. Diş etleriniz için limon uygulamasını yapmak için ince bir dilim limon kesin ve üzerine tuz dökün. Daha sonra diş etlerinize bu limon dilimi ile masaj yapın ve ağzını su ile çalkalayın.
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