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Diş eti sağlığı hamilelik sürecini nasıl etkiliyor?

Betül Songur Betül Songur
12.04.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken doğum ya da düşüğe neden olabilen diş eti rahatsızlıkları ile ilgili uyarıda bulunan Diş Hekimi Zafer Kazak, gebelik öncesi iyi bir ağız hijyeni rutininin kazanılmış olması ve diş eti tedavisinin tamamlanmış olmasının önem taşıdığını söyledi.

Diş eti sağlığı hamilelik sürecini nasıl etkiliyor?

Gebeliğin özellikle ilk dönemlerinde görülen kusma ağız içinde asidik bir ortam oluşturarak dişlerde aşınmalara, hassasiyetlere ve çürüklere sebep olabilir.

Özellikle kusmayı takiben hemen dişleri fırçalamak diş yüzeyindeki aşınmaları artırabilir. Bu nedenle kusma sonrası ağız bol su ile çalkalanmalı ve dişler yarım saat sonra fırçalanmalıdır.

• Hormon seviyelerindeki ani artış diş eti iltihaplarına eğilimi artırır. Eğer dişler ve dişetleri üzerinde biriken plak yeterince temizlenemezse kolaylıkla diş eti iltihabı (dişetlerinde şişlik, kanama, kızarıklık), diş etinde hamilelik tümörü gelişebilir. Gebelik öncesi tedavi edilmemiş ciddi diş eti rahatsızlıkları olan hamile kadınlarda ise erken doğum ya da düşük doğum ağırlıklı bebek sahibi olma riski vardır. Bu nedenle gebelik öncesi iyi bir ağız hijyeni rutininin kazanılmış olması ve diş eti tedavilerinin yapılmış olması önemlidir.

İLK DÖNEMLERDEKİ İSTİFRA DİŞ SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

• Gebeliğin özellikle ilk dönemlerinde görülen kusma ağız içinde asidik bir ortam oluşturarak dişlerde aşınmalara, hassasiyetlere ve çürüklere sebep olabilir. Özellikle kusmayı takiben hemen dişleri fırçalamak diş yüzeyindeki aşınmaları artırabilir. Bu nedenle kusma sonrası ağız bol su ile çalkalanmalı ve dişler yarım saat sonra fırçalanmalıdır.

• Hamilelik süresinde tükürük daha asidik özellikler gösterebilir, bu durum dişleri çürüğe daha yatkın hale getirir. Doğru ağız bakımı ile yeni çürüklerin oluşumu engellenebileceği için anne adayının ağız bakımını gebelik öncesi düzene oturtmuş olması önemlidir.

• Diş eti sorunu nedeniyle dişetleri kanayan, dişlerinde hassasiyet sorunu olan anne adayı dişlerini fırçalamaktan kaçınabilir. Ağız hijyeninin yeterli derecede sağlanamadığı durumlarda diş eti hastalıkları ve çürükler gelişebilir.

DİŞ ÇÜRÜĞÜ RİSKİNİ ARTIRIYOR

• Değişen beslenme alışkanlıkları ve çürük yapıcı özellikli gıdaların sık tüketimi (sık ara öğünler ve tatlı gıda tüketiminin artması, kuru meyve gibi) diş çürüklerinin oluşma riskini artırır.

Gebelik döneminde ağız içinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle yaşanabilecek sorunlardan korunmak için hamileliğiniz boyunca her üç ayda bir diş hekimi kontrolünden geçmelisiniz.

Hamileliğin her döneminde gebeliğinizin takibini yapan hekimle görüşerek ve tedavinin güçlük derecesine göre yapılacak tedavilere karar verilebilir. Ancak genellikle hamileliğinizin 3. ve 6. ayları arasında diş tedavileriniz ve diş taşı temizlikleriniz yapılabilir. Gebeliğin ilk ve son üç aylık döneminde ise sadece acil tedaviler gebeliğinizin takibini yapan hekimle birlikte planlanarak yapılmalıdır.

Anne adayının herhangi bir alerjisi yoksa ve hamileliğin seyrinde bir problem yoksa gebeliğinizin takibini yapan hekimle görüşülerek gerekli durumlarda anestezi yapılabilir.

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