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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruç tutarken diş fırçalanır mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

02.04.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına girmemizle birlikte orucu bozan durumlar araştırılmaya başlandı. Özellikle ağız sağlığını konusunda diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusunun yanıtını aranıyor. İşte oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı konusuna dair merak edilenler!

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruç tutarken diş fırçalanır mı? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

Ramazan ayında tutulan oruçlar çok dikkatli bir şekilde muhafaza edilir. Oruçluyken orucu bozan bazı durumlar vardır. Vatandaşlar bu konuya dair pek çok soru yöneltiyor. O soruların başında da diş fırçalamak orucu bozar mı yer alıyor. Buna benzer sorulan soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmamaktadır. Ancak diş macununun, misvak parçaları veya suyun boğaza kaçması durumunda oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.

ORUCU NE BOZAR?

Ramazan ayında oruçluyken yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak gerekmektedir. Oruçlu iken nefsi bu davranışlardan arındırmamız gerekir. Yemek ve içmek, orucu bozduğu bilinmektedir. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler orucu bozar. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

RAMAZAN’DA AĞIZ KOKUSU NASIL GEÇER?

Uzmanlar, Ramazan’da diş sağlığı hakkında bilmemiz gerekenleri ve ağız kokusu ile nasıl başa çıkabileceğimiz yolları açıkladı. Öncelikle ağız kokusunun, yalnızca diş çürüklerinden meydana gelmediği belirtilir. En büyük sebebi diş eti iltihabıdır. Ayrıca protezler de ağız kokusu yapabilir. Diğer taraftan bronşlar ve mideyle ilgili kokular da meydana gelebilir. Bilhassa, daha önce yediğimiz gıdalar ve midenin boş olması, koku olasılığını artırır. Geniz eti akıntıları da koku yapabilir. Ağız bakımı özellikle sahurda yeterince iyi yapılmadığında koku daha da artabilir. Ağız spreyleri oruçluyken de rahatlıkla kullanılabilir, kokuyu gideren ağız gargaraları ise yutmamak kaydıyla gün içinde birkaç kez tekrarlanabilir. Ayrıca tükürük salgısını arttırıcı tedbirler bu kokuyu önlemektedir. Uzmanlar bu dönemde ağız sağlığına dikkat edilmezse çürüklerin artacağını da belirtti.

*Hangi durumlarda oruç bozulur hangilerinde bozulmaz. Tüm sorularınızın cevaplarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz...

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar
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