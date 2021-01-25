Diş fırçanız sağlığınız için bir tehdit mi?

Pek çok insan gibi sizde her sabah dişlerinizi fırçalıyor ve bütün gece ağzınızda çoğalan milyonlarca bakteriden uzaklaşmak istiyorsunuz. Bu bakteriler ağzımızdan ve diş yüzeylerinden uzaklaşıyorlar ama maalesef büyük bir kısmı şöyle bir suyla çalkalayıp yerine yerleştirdiğimiz diş fırçamızın üzerinde kalıyor.

Diş fırçaları soğuk algınlığı ve influenzaya neden olanlar dahil olmak üzere bir dizi bakteri ve virüs için harika bir üreme ve bulaşma alanıdır.

Bu yüzden diş fırçalarının muhafaza edilmesi ve temizlenmesi hem kendi sağlığımız hem de birlikte yaşadığımız sevdiklerimizin sağlığı için çok önemli .

İşte bunu bakteri ve virüsleri (koronavirüs dahil) diş fırçamızla bulaştırmamanın birkaç yolu;