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Diş fırçanız sağlığınız için bir tehdit mi?

25.01.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Diş fırçanız sağlığınız için bir tehdit mi?

Global Diş Hekimliği Derneği Başkanı Zafer Kazak, diş fırçası temizliği ile ilgili bilgiler paylaştı.

Pek çok insan gibi sizde her sabah dişlerinizi fırçalıyor ve bütün gece ağzınızda çoğalan milyonlarca bakteriden uzaklaşmak istiyorsunuz. Bu bakteriler ağzımızdan ve diş yüzeylerinden uzaklaşıyorlar ama maalesef büyük bir kısmı şöyle bir suyla çalkalayıp yerine yerleştirdiğimiz diş fırçamızın üzerinde kalıyor.

Diş fırçaları soğuk algınlığı ve influenzaya neden olanlar dahil olmak üzere bir dizi bakteri ve virüs için harika bir üreme ve bulaşma alanıdır.

Bu yüzden diş fırçalarının muhafaza edilmesi ve temizlenmesi hem kendi sağlığımız hem de birlikte yaşadığımız sevdiklerimizin sağlığı için çok önemli .

İşte bunu bakteri ve virüsleri (koronavirüs dahil) diş fırçamızla bulaştırmamanın birkaç yolu;

  • Her kullanımdan önce ellerimizi mutlaka çok iyi yıkamalıyız.

  • Diş fırçamızın ıslak kalması bakteri ve virüslerin tutunması ve çoğalması için zemin hazırlar fırçamız mutlaka kuru kalmalı. Bu yüzden birden fazla fırçamız olmalı.Her fırça kullanmadan önce tamamen kuru durumda bulunmalı. Bunun için fırçanızı gün ışığında bırakıp hem kurumasını hamde güneşin ultraviyole etkisiyle bir miktar dezenfekte olmasını sağlayabilirsiniz.

  • Küçük bir kaba %3 lük hidrojen peroksit ( oksijenli su ) ekleyip gece boyunca diş fırçanızı bu suda bekletip dezenfekte edebilirsiniz. Kullanmadan önce bol suyla mutlaka durulamalısınız.

  • Diş fırçanızı banyodaki toz ve ve bakterilerden korumak için mutlaka koruyucu bir başlık takın. Bu amaçla üretilmiş içinde bitkisel dezenfektan yağlar bulunan koruyucular kullanabilirsiniz.

  • Diş fırçanızın banyoda klozetin en uzak noktasında muhafaza edin ve klozet kapağınızı her zaman kapalı durumda tutun.

  • Diş fırçanızı diğer aile bireyleriyle aynı kap içinde birbirine temas edecek biçimde değil mutlaka ayrı ayrı koruyun.

  • Asla bir başkasının fırçasını kullanmayın.

  • Diş fırçalarının ortalama ömrü 3 aydır bu süreçte mutlaka fırçanızı yenileyin.

    • Ağız sağlığımızı koruyalım derken hata yapmamak ve özen göstererek sağlıklı yaşayabilmek bizim kendi ellerimizde.

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