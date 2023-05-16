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Diş fırçanızı asla banyoda tutmayın! Gerçekler mide bulandırdı

16.05.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş fırçası kullanımı diş sağlığı ve hijyeni için oldukça önem taşıyor. Diş fırçaları genellikle banyoda lavabonun üst veya yan bölgelerinde tutuluyor. Ancak yapılan araştırmalar diş fırçalarının banyoda tutulmaması gerektiğini tespit etti. Sıklıkla yapılan bu hatanın sonuçları mide bulandırdı.

Diş fırçanızı asla banyoda tutmayın! Gerçekler mide bulandırdı

Dişlerimizi banyoda fırçaladığımız için diş fırçalarını banyoda tutmak pratik ve mantıklı geliyor. Ancak bize temiz görünen diş fırçalarının üzerinde görmediğimiz çok sayıda bakteri bulunuyor. LadBible haber sitesine göre, banyonuzdaki her şeyi temiz tuttuğunuzu düşünseniz de, tuvaletin sifonunu çektiğinizde 'dışkı çeşmesi' denen bir şeye neden oluyor.

SİFONU KAPAK KAPALIYKEN ÇEKİN

Yeni Proje - 2023-05-16T170917.907

Bu da banyonun içerisinde açıkta yer alan diş fırçalarına görmediğimiz dışkı ve idrar parçacıklarının bulaşmasına yol açıyor. Sifonu çektiğinizde insan atığı damlacıklarının muhtemelen diş fırçasında son bulacağı anlamına geliyor. Uzmanlar, görünmez dışkı çeşmesinin her yere püskürmesini önlemek için klozet kapağınızı indirmenizi ve diş fırçanızı yatak odanız gibi başka bir yerde tutmanızı tavsiye ediyor.

İşleri daha güvenli hale getirmek istiyorsanız, bir diş fırçası kılıfı da alabilirsiniz.


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