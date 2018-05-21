Dış gebelikte erken teşhis hayat kurtarır!

Ülkemizde sık görülen dış gebelik döllenen yumurta hücresinin fallop tüpü içine yerleşip gelişmesidir. Embriyonun yerleşmesi gereken doğal yer, rahim içidir. Fakat çeşitli sebeplerle embriyoların fallop tüplerinde ya da farklı alanlara yerleşme ihtimali vardır. Her 100 hamilelikten birinde görülür. Döllenmiş yumurtanın fallop tüpü içinde büyümesi tüpün patlamasına ve ciddi kanamalara neden olabilir.

Dış gebelikte tıpkı hamilelikte olduğu gibi; mide bulantısı, memelerde şişlik, adet gecikmesi görülebilir. Bu belirtilerin yanı sıra; anormal kanamalar ve ağrılar da dış gebeliğin belirtileri arasında yer alır. Hiçbir belirti vermediği de olur. Erken teşhis annenin tüpünde hasar meydana gelmeden tedavi edilmesine imkan sağlar.

Dış gebelik genellikle fallop tüplerinin iltihaplanması, zarar görmesi ya da şeklinin bozulmasından ve hormonal dengesizliklerden kaynaklanabilir. Pelvik enfeksiyon, uygunsuz şartlarda yapılan kürtaj, geç anne olma, sigara kullanımı, kronik kadın hastalıkları ve doğuştan hasarlı tüpler de dış gebeliğin gelişmesine neden olabilir.