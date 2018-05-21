Dış gebelikte erken teşhis hayat kurtarır!

Ülkemizde sık görülen dış gebelik döllenen yumurta hücresinin fallop tüpü içine yerleşip gelişmesidir. Embriyonun yerleşmesi gereken doğal yer, rahim içidir. Fakat çeşitli sebeplerle embriyoların fallop tüplerinde ya da farklı alanlara yerleşme ihtimali vardır. Her 100 hamilelikten birinde görülür. Döllenmiş yumurtanın fallop tüpü içinde büyümesi tüpün patlamasına ve ciddi kanamalara neden olabilir.
Dış gebelikte tıpkı hamilelikte olduğu gibi; mide bulantısı, memelerde şişlik, adet gecikmesi görülebilir. Bu belirtilerin yanı sıra; anormal kanamalar ve ağrılar da dış gebeliğin belirtileri arasında yer alır. Hiçbir belirti vermediği de olur. Erken teşhis annenin tüpünde hasar meydana gelmeden tedavi edilmesine imkan sağlar.
Dış gebelik genellikle fallop tüplerinin iltihaplanması, zarar görmesi ya da şeklinin bozulmasından ve hormonal dengesizliklerden kaynaklanabilir. Pelvik enfeksiyon, uygunsuz şartlarda yapılan kürtaj, geç anne olma, sigara kullanımı, kronik kadın hastalıkları ve doğuştan hasarlı tüpler de dış gebeliğin gelişmesine neden olabilir.
Erken teşhis düzenli kontroller ile mümkündür. Çoğunlukla gebelik şüphesi ile ortaya çıkar. Jinekolojik muayenede şiddetli karın ağrısı, ele gelen kitle; ultrasonografide batın içi kanama, ektopik gebelikle ilgili bir yapı tespiti, kanda BhCG ve laparoskopi yapılması teşhis için yardımcı faktörlerdir. Erken tanı sayesinde henüz tüp hasar görmeden kapalı cerrahi operasyon veya ilaç ile tedavi edilebilir.
Dış gebeliğin tekrar etme ihtimali vardır. Erken teşhise rağmen tüp hasar görebilir.
Dış gebeliklere zamanında müdahale edilmediği takdirde hayati riski vardır. Normal gebelikle benzerlik gösterdiğinden bazen geç fark edilir. İlerleyen dönemlerde bulgular gebelikte olduğu gibi seyretmez ve kanamalar görülür. Genellikle bu aşamada şüphelenip hekime başvurulur. Kanamayı durdurmak için cerrahi yönteme başvurulabilir. Günümüzde dış gebelik için erken teşhis ve tanı olursa ameliyatsız ilaç tedavisi ile tedavi edilebilir.
Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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