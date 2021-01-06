Dış rengin araca ne gibi etkileri vardır?

Bazı otomobil sürücüleri ise kullanışlı olmasın fakat ille de o renk olsun mantığında hareket ederler. Bu karardan vazgeçirmek, bu düşüncede olan birini kararından döndürmek te oldukça zordur. Zevkler ve renkler tartışılmasına girmeyeceğiz. Ancak tercih ettiğiniz açık ve koyu renklerin avantaj ve dezavantajlarına sizlere anlatmak istiyoruz. DÜNYADA EN ÇOK HANGİ RENK TERCİH EDİLİYOR? Araçların tercih edildiği renklerden önce, en çok hangi renk dikkat ve ilgi çekiyor onu irdelemek gerek. Boya konusunda otomobillere üretim yapan iki büyük otomobil boya üreticisi olan Dupont ve PPG’nin satış istatistikleri bu konuda bize bilgi vermektedir. • Beyaz: %22.5

• Siyah: %20

• Gümüş: %19

• Füme-koyu gri: %13

• Kırmızı: %8.5

• Mavi: %6.5

• Kahve: %6.5

• Yeşil: %1.5

• Diğer renkler: %2.5 Beyaz ve gümüşün açık renk olduğu herkes tarafından biliniyor. Bunun yanında mavi ve kahve renklerin de yarısı açık yarısı koyu renkler olduğunu biliyoruz. Diğer renk çeşitleri ise yarısı açık yarısı koyu olarak konumlandırılır. RENK SEÇİMİNİN KONFORA ETKİSİ VAR MI? Renk konforu etkiler mi? İlk etapta size ilginç gelebilir. Ancak iş sıcak havaya geldiğinde konforunuz fazlasıyla etkilenebilir. Sıcak havada aracınızın rengi konforunuzu negatif yönde etkileyebilir. Çok sıcak havalarda güneşin altında kalan biri beyaz ve siyah otomobilleri düşünelim Aynı süreç sonunda iki otomobilin de içine geçtiğimizde sıcaklıklarının farklı olduğunu göreceksiniz. Akabinde araç soğutarak epey vakit alacaktır. Camların tamamen açılması ve klimanın en yüksek seviyede çalıştırılması, içeriyi çabuk soğutmak için yapılacak işlerdendir. Ancak renk farkı olan araçlardan siyah renge sahip olan aracın iç sıcaklığı ile beyaz renkli olan arabanın iç sıcaklığı fark edecektir. Koyu renge sahip bir aracı soğutmak açık rengi soğutmaya göre arada ciddi fark olacak. Bu süreç takribi olarak 10-15dk daha uzun sürebilmektedir. Aracınız istediği kadar sessiz ve konforlu olsun, bu durum konfor seviyenizi aşağılara çekecektir. Araç rengi ile konfor seviyesinin bağlı olması bu şekildedir

KIRMIZI EN SICAK MAVİ EN SOĞUK OLMASININ TÜKETİME ETKİSİ VARDIR Araçların renginin siyah ve beyaz olması konfor konusunda etkili bir durumdu. Güneşin altında kalan iki araçta da 10-15 derece fark olabilirdi. Bu konuyu yukarıda detaylı bir şekilde inceledik. Cmları sonu kadar açsanızda, hızlı da gitseniz arada hep bir sıcaklık farkı olacaktır. Burada ısınan sadece kokpit olmayacaktır. Motor argümanları, havalandırma sistemi ve klima boruları da sıcaklıktan etkilenen ayrıntılardan olacaktır. Bu doğrultuda özellikle klima sisteminin bu durumdan etkilenmesi apaçık belli olacaktır. .

Renkler 0 ile 1 arasında bir yansıtma değerine sahiptir. Bu değer 1’e ne kadar yakın olursa güneş ışınlarını o derece daha iyi yansıtıp sıcaklığı araçtan uzak tutabilirler. Gümüş rengin yansıtma değeri 0.58 ve siyah rengin değeri de 0.05 olarak bilinir. Bu doğrultuda gümüş renk üzerine gelen güneş ışınlarını %58 oranında yansıtırken siyah renk sadece %5 oranında yansıtabiliyor. Bu oran beyaz renkte tonuna bağlı olarak %80’lere kadar artabiliyor. Günün sonunda siyah rengin neden açık renklere göre bu kadar çok ısıyı içinde tuttuğunu net bir şekilde anlatmaktadır. Benzer bir örnekte yaz aylarında 40C sıcaklıkta siyah ya da beyaz renk t-shirt giydiğimizde hissettiğimiz sıcaklık olarak örneklendirilebilir.

KLİMA YAKIT TÜKETİMİNİ NE KADAR ETKİLER? Sadece güneş altında değil, trafikte veya ışıkta bekleyen araçlardaki renkler de ısınma konusunda fark oluşturur. Koyu renkli araçlar yine fazla ısınacağı gibi, içinde olan yolcularda aynı oranda etkilenecektir. Bu doğrultuda araçtaki klima sistemi, kabini soğutmak için devreye girecektir. Aracın içindeki sıcak hava dışarıya atılıp otomobilin içini soğutmak isterseniz, klimanızı oldukça yüksek seviyede ve uzun süreli çalıştırmanız gerekecektir. Bu durum özellikle düşük güç endeksine sahip olan araçlarda yakıt tüketimini tavan yaptıracak bir durumdur. Bu doğrultuda koyu renkli bir aracın açık renkli bir araca göre soğutmak için kullanılan klima süresi fark edecektir. Yakıt tüketimi de bu fark doğrultusunda artış gösterecek. BOYA BAKIMI Koyu renk araçlar fazlasıyla tozu ve kiri gösteren otomobillerdir. Koyu renkli oldukları için açık renkli araçlara göre daha fazla belli olurlar. Kiri koyu renkli araçlar daha çok gösterdiği için araç sahipleri otomobillerini daha çok yıkatırlar. Sık yıkatılan araçta boyanın daha hızlı aşınması gerçekleşir. Akabinde koyu renk araçlarda çizik oluşması durumunda alttaki astar boyanın açık renk olması nedeniyle daha çok göze batar. Bir diğer konu ise koyu renk araçların boyasının özelliği açık renkli araçlara göre daha çabuk kaybolur. Burada ki sebep ise koyu renkli aracın boyasının daha çok ısınması. Isı arttıkça boyanın üzerindeki cila tabakasının sık yıkatmanın katkısıyla incelir. Akabinde güneş ışınlarının da fazla gelmesiyle boyada yanık oluşumu meydana gelir. Böylelikle koyu renkli araçlara sıkça boya bakımı yapmak gerekir.