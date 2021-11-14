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Diş sıkma ve çene eşitsizliklerine çözüm: Massater botoks

14.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş sıkma ve çene eşitsizlikleri küçük sorunlar gibi görülse de kişilerin yaşam kalitesi olumsuz olarak etkilemektedir. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu diş sıkma sorunun için sıklıkla tercih edilen masseter botoks yöntemini sizler için anlatıyor.

Diş sıkma ve çene eşitsizliklerine çözüm: Massater botoks

Diş sıkma, toplumdaki çoğu insan için yaygın bir hastalıktır. Kişi farkında olmadan dişlerini sıkabilir veya gıcırdatabilir. Bu belirtiler genellikle strese yatkın kişilerde görülür ve endişeli, uykulu ve öfkeli olduklarında ortaya çıkar. Toplumda sıklıkla karşılaşılan diş sıkma sorunu istem dışı gelişir ve insanlar genellikle bunun farkına varmazlar. Genellikle uyku sırasında olduğu için ebeveynler ya da eşler bu sorunu fark eder. Diş sıkmanın en sık görülen belirtileri şunlardır: geçmeyen baş ağrısı, çenede kulak ağrısı, şakak bölgesinde sertlik ve çiğneme sırasında çene ağrısı.

DİŞ SIKMA SORUNU ÇENE YAPINIZI BOZABİLİR

Tedavi edilmeyen kişilerde, genişlemiş bir çene, yüzde bozulmalara ve kenarlara neden olabilir. Botoks önerilen yöntemdir ve diş gıcırdatma problemi olan kişiler için uygundur. Botoks enjeksiyonundan sonra çene bölgesindeki kaslar çalışmayı bırakır. Bu sayede istem dışı sıkma ve gıcırdamaların önüne geçilebilir. Ameliyat sonrası diş sıkıldığında oluşan baş, çene ve kulak ağrıları da çözüm bulacaktır.

EN ETKİLİ YÖNTEM: MASSATER BOTOKS

Diş sıkma problemi için yapılan botoks etkisini 4 ila 5 ay koruyabilir. Diş gıcırdatma sorununu ortadan kaldırmak için enjeksiyonun düzenli olarak tekrarlanması gerekir. Masseter botoks yönteminin tercih edilmesinin en büyük avantajı beynin bu hareketi unutabilmesidir çünkü belirli bir süre içerisinde kasılma olmayacaktır. Kişiden kişiye değişmekle birlikte diş sıkma problemlerinden botoks yöntemi ile kalıcı olarak kurtulmuş hastalarda da olabilir.

Uygulanabilecek botoks yöntemi kişinin ihtiyacına ve yüzdeki şekil bozukluğunun derecesine göre değişiklik gösterebilir. Masseter botoks ile kişi sadece soruna çözüm bulmakla kalmaz, aynı zamanda sorunun neden olduğu şekil bozukluğunu da düzeltir. Bu yöntemi kullanarak kişi 4-5 ay içerisinde kendini rahat hissedecektir. Aynı zamanda 3-4 uygulama sonrasında estetik ve sağlık sorunları büyük ölçüde azalacaktır. Kişiden kişiye değişmekle birlikte işlemin sonuçları bazen gün içinde olmak üzere iki haftayı bulabilmektedir. Kaslar gevşedikçe ağrı azalacak ve çenedeki ince çizgiler azalmaya başlayacaktır.

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