Diş tartarlarını ve taşlarını anında yok ediyor! İnci gibi parlayan dişler için etkili çözümler

Diş tartarı, en sık görülen ağız ve diş problemlerindendir. Dişte oluşan taşlar zaman içerisinde kötü kokuya ve istenmeyen görüntülere sebep olabiliyor. Diş taşı olarak da bilinen diş tartarından kurtulmak için her evde bulunan basit malzemeleri kullanabilirsiniz. Aşağıda yer alan yöntemler sayesinde inci gibi bembeyaz dişlere kavuşabilirsiniz.

DİŞ TARTARINDAN KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR

YAĞ İLE GARGARA

Hindistancevizi yağı ya da zeytinyağı dişleri güçlendiren mineraller içerir, diş çürümelerini önler ve diş taşını bir miktar çözer, temizler. 20 – 30 dakika boyunca bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağını ağzınızda çalkalayın. Anti-enflamatuar ve antimikrobiyal etkileri sayesinde dişlerinize pek çok fayda sağlayacaktır. Hindistan cevizi yağı ve suyu aynı zamanda güçlü bir anti fungal maddedir. Yani ağız florasında yer alan mantarları etkisizleştirebilmektedir.

Yapılan araştırmalar karbonat içeren diş macunu ile dişlerini fırçalayan kişilerin, karbonat içermeyen diş macunuyla fırçalayanlara göre çok daha az diş taşına sahip olduğunu gösteriyor. Saf karbonat kullanımı dişlerde çizik, aşınma oluşturacağı sebebiyle önerilmemektedir. Ayrıca diş taşını oluşturan plakların birikimini de azalttığı ifade ediliyor. Bu etkileri sebebiyle karbonat kullanarak diş taşı temizleme yöntemi oldukça etkili olmaktadır.

Karbonat aynı zamanda çok etkili bir temizleyicidir. Tıpkı Hindistan cevizi yağı gibi antimiktrobiyal özellikleri ön plandadır. Ağız mantarı enfeksiyonu (oral kandidiyaz) tedavisinde de kullanılmaktadır. Bu noktada ağzı karbonatlı bir suyla çalkalamak veya gazlı steril bir beze sürülmüş karbonatla dil ve yanağı temizlemek etkili olmaktadır. Karbonatla ağız çalkalandıktan sonra sade suyla durulama da yapılmalıdır.

SİRKE

Sirke ile diş taşı temizliği mümkün mü? Beyaz sirkenin antibakteriyel özellikleri vardır. İçerisinde bulunan asidik maddeler sebebiyle dişlerin yüzeyine zarar verebilir. Bu yüzden çok küçük bir doz kullanılarak gargara yapılmalıdır.

İki çay kaşığı beyaz sirke, yarım çay kaşığı tuz karıştırılarak yarım bardak suya katılır. Günde iki kez durulama amacıyla kullanılabilir.

PORTAKAL KABUĞU

Portakal kabuklarını kullanarak diş yüzeyini iki dakika boyunca ovalamak diş taşı temizliği için etkili yöntemlerden bir diğeridir. Diş macunlarında da bulunan sitrik asit maddesini içerdiği için beyaz ve parlak dişlere kavuşmanın pratik yöntemlerinden biridir. Sitrik asit aynı zamanda aşındırıcı bir maddedir, bu da unutulmamalıdır.

Tadı acı olsa da aloe vera bitkisinin dişleri beyazlatmak konusunda oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Bir çay kaşığı aloe vera jeli, dört çay kaşığı gliserin ve beş yemek kaşığı karbonat birleştirilerek bir bardak suya katılır. Bu karışım kullanılarak dişler fırçalanır.



