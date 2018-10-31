HABER

Diş tedavisinde kullanılan "görünmez teller" Van YYÜ'de üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Cihan Aydoğan, ithal edilen yüksek maliyetli görünmez ortodontik diş tellerinin tasarım ve üretimini, Van Teknokent'te yapmayı başardı - Rektör Prof. Dr. Peyami Battal: "Dişlerin iç kısımlarına takılan ve yurt dışından getirilen ürünler 16 bin liraya mal olurken, burada araştırma yapan arkadaşlarımızın çalışmasıyla 5-6 bin liraya kadar düşüyor" - Doktor Öğretim Üyesi Cihan Aydoğan: "Türkiye'de bu konuda ilk teşebbüsü Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak gösterdik, dünyada da 6 üretici arasına girmiş bulunmaktayız"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Cihan Aydoğan, Almanya, Çin gibi ülkelerden yüksek maliyetle ithal edilen görünmez ortodontik diş tellerinin tasarım ve üretimini Van'da yapmayı başardı.

Hastaların görünmez diş teli takma talebi üzerine Van YYÜ bünyesinde kurulan Teknokent'te araştırma yapan Aydoğan, bilgisayar desteğiyle tasarlanan ve 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak kişiye özel geliştirilen görünmez ortodontik diş telleri üretti.

Krom ve kobalt metallerinin karışımıyla yapılan ve ağzın iç kısmına yerleştirilen teller sayesinde dişlerdeki bozukluklar tedavi edilirken, hastaların estetik kaygısı da ortadan kaldırılıyor.

Van'da üretimine başlanan ve şu ana kadar 8 hastaya uygulanan görünmez ortodontik diş telleri, Teknokent'te düzenlenen programla tanıtıldı.

- "Tamamen yerli üretim"

Programa katılan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, son zamanlarda önemli buluşlarla adını duyuran üniversitelerinin, çok önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdiğini söyledi.

Yaklaşık 4 yıldan bu yana faaliyet yürüten Teknokent'te çok güzel araştırmaların yapıldığını anlatan Battal, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ithal edilen ve dişlerdeki bozuklukları düzeltmek için kullanılan tellerin üretimi artık burada yapılıyor. Dişlerin iç kısımlarına takılan ve yurt dışından getirilen ürünler 16 bin liraya mal olurken, burada araştırma yapan arkadaşlarımızın çalışmasıyla 5-6 bin liraya kadar düşüyor. Artık ithal hiçbir parça olmadan tamamı Teknokent'imizde üretilen mekanizmayla ülkemizden döviz çıkmamış olacak, yerli üretimle daha kullanışlı bir şekilde uygulanacak. Takıldığında görünmeyen ve insanların konforunu bozmayacak şekilde hayatlarını devam ettirecekleri bir buluş. Çalışma yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

- "Türkiye'de ilk kez Van'da üretiliyor"

Doktor Öğretim Üyesi Aydoğan ise daha çok erişkin hastaların tercih ettiği, tel tedavisi görürken estetik kaygıların yaşanmadığı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Tel tedavisinin gizli bir şekilde dişlerin iç yüzeyinden yapıldığı bir tasarıma başladıklarını aktaran Aydoğan, şunları kaydetti:

"Bu ürüne 'görünmez tel' adını verdik. Şu anda 8 hastanın bu yöntemle tedavisini yürütüyoruz. Türkiye'de bu bu konuda ilk teşebbüsü Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak gösterdik, dünyada da 6 üretici arasına girmiş bulunmaktayız. Normal tel tedavisinde kullanılan malzemeler seri üretim, fabrikadan ortalama boyutlarla çıkan ürünler. Görünmez teller ise kişiye özel yapılıyor. Kullanım biçimi olarak bakıldığında, telleri tasarladığımız noktalara tutarlı şekilde yapıştırıyoruz. Görünmez tel tekniğinde bütün tellerin hastaya özel olarak hazırlanması gerekiyor. Bu nedenle maliyet yönünden farklılık ortaya çıkıyor. Almanya'dan geldiğinde 15 bin 500-16 bin liraya mal olabiliyor. Çin'den gelen en ucuz alternatif bile 11 bin liraya tekabül oluyor. Biz bunu 6 bin liraya mal ediyoruz. Ürünümüzü bu fiyata sattığımızda hem para kazanıyoruz hem de daha pahalı ürünler için verilen paranın önemli kısmı Türkiye'de kalıyor."

Tanıtım toplantısına Teknokent Genel Müdürü Necat Görentaş ile Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan da katıldı.

Kadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
 Suudi Başsavcı numaralı ve kilitli kutular ile ayrılıyor (2) Suudi Başsavcı numaralı ve kilitli kutular ile ayrılıyor (2)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diş tedavisi ortodonti Peyami Battal Van YYÜ

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Son dakika: Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Son dakika: Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

İlginizi Çekebilir

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? (Bedelli askerlik son başvuru tarihi)

Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? (Bedelli askerlik son başvuru tarihi)

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Erdoğan'a itaat farzdır' diyen rektöre İYİ Parti'den tepki: Görevden alınmalı

'Erdoğan'a itaat farzdır' diyen rektöre İYİ Parti'den tepki: Görevden alınmalı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...

Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı!

Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.