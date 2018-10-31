Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Cihan Aydoğan, Almanya, Çin gibi ülkelerden yüksek maliyetle ithal edilen görünmez ortodontik diş tellerinin tasarım ve üretimini Van'da yapmayı başardı.
Hastaların görünmez diş teli takma talebi üzerine Van YYÜ bünyesinde kurulan Teknokent'te araştırma yapan Aydoğan, bilgisayar desteğiyle tasarlanan ve 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak kişiye özel geliştirilen görünmez ortodontik diş telleri üretti.
Krom ve kobalt metallerinin karışımıyla yapılan ve ağzın iç kısmına yerleştirilen teller sayesinde dişlerdeki bozukluklar tedavi edilirken, hastaların estetik kaygısı da ortadan kaldırılıyor.
Van'da üretimine başlanan ve şu ana kadar 8 hastaya uygulanan görünmez ortodontik diş telleri, Teknokent'te düzenlenen programla tanıtıldı.
- "Tamamen yerli üretim"
Programa katılan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, son zamanlarda önemli buluşlarla adını duyuran üniversitelerinin, çok önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdiğini söyledi.
Yaklaşık 4 yıldan bu yana faaliyet yürüten Teknokent'te çok güzel araştırmaların yapıldığını anlatan Battal, şöyle devam etti:
"Ülkemizde ithal edilen ve dişlerdeki bozuklukları düzeltmek için kullanılan tellerin üretimi artık burada yapılıyor. Dişlerin iç kısımlarına takılan ve yurt dışından getirilen ürünler 16 bin liraya mal olurken, burada araştırma yapan arkadaşlarımızın çalışmasıyla 5-6 bin liraya kadar düşüyor. Artık ithal hiçbir parça olmadan tamamı Teknokent'imizde üretilen mekanizmayla ülkemizden döviz çıkmamış olacak, yerli üretimle daha kullanışlı bir şekilde uygulanacak. Takıldığında görünmeyen ve insanların konforunu bozmayacak şekilde hayatlarını devam ettirecekleri bir buluş. Çalışma yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."
- "Türkiye'de ilk kez Van'da üretiliyor"
Doktor Öğretim Üyesi Aydoğan ise daha çok erişkin hastaların tercih ettiği, tel tedavisi görürken estetik kaygıların yaşanmadığı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.
Tel tedavisinin gizli bir şekilde dişlerin iç yüzeyinden yapıldığı bir tasarıma başladıklarını aktaran Aydoğan, şunları kaydetti:
"Bu ürüne 'görünmez tel' adını verdik. Şu anda 8 hastanın bu yöntemle tedavisini yürütüyoruz. Türkiye'de bu bu konuda ilk teşebbüsü Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak gösterdik, dünyada da 6 üretici arasına girmiş bulunmaktayız. Normal tel tedavisinde kullanılan malzemeler seri üretim, fabrikadan ortalama boyutlarla çıkan ürünler. Görünmez teller ise kişiye özel yapılıyor. Kullanım biçimi olarak bakıldığında, telleri tasarladığımız noktalara tutarlı şekilde yapıştırıyoruz. Görünmez tel tekniğinde bütün tellerin hastaya özel olarak hazırlanması gerekiyor. Bu nedenle maliyet yönünden farklılık ortaya çıkıyor. Almanya'dan geldiğinde 15 bin 500-16 bin liraya mal olabiliyor. Çin'den gelen en ucuz alternatif bile 11 bin liraya tekabül oluyor. Biz bunu 6 bin liraya mal ediyoruz. Ürünümüzü bu fiyata sattığımızda hem para kazanıyoruz hem de daha pahalı ürünler için verilen paranın önemli kısmı Türkiye'de kalıyor."
Tanıtım toplantısına Teknokent Genel Müdürü Necat Görentaş ile Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan da katıldı.
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