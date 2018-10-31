Programa katılan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, son zamanlarda önemli buluşlarla adını duyuran üniversitelerinin, çok önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdiğini söyledi.

Van'da üretimine başlanan ve şu ana kadar 8 hastaya uygulanan görünmez ortodontik diş telleri, Teknokent'te düzenlenen programla tanıtıldı.

Krom ve kobalt metallerinin karışımıyla yapılan ve ağzın iç kısmına yerleştirilen teller sayesinde dişlerdeki bozukluklar tedavi edilirken, hastaların estetik kaygısı da ortadan kaldırılıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Cihan Aydoğan, Almanya, Çin gibi ülkelerden yüksek maliyetle ithal edilen görünmez ortodontik diş tellerinin tasarım ve üretimini Van'da yapmayı başardı.

Yaklaşık 4 yıldan bu yana faaliyet yürüten Teknokent'te çok güzel araştırmaların yapıldığını anlatan Battal, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ithal edilen ve dişlerdeki bozuklukları düzeltmek için kullanılan tellerin üretimi artık burada yapılıyor. Dişlerin iç kısımlarına takılan ve yurt dışından getirilen ürünler 16 bin liraya mal olurken, burada araştırma yapan arkadaşlarımızın çalışmasıyla 5-6 bin liraya kadar düşüyor. Artık ithal hiçbir parça olmadan tamamı Teknokent'imizde üretilen mekanizmayla ülkemizden döviz çıkmamış olacak, yerli üretimle daha kullanışlı bir şekilde uygulanacak. Takıldığında görünmeyen ve insanların konforunu bozmayacak şekilde hayatlarını devam ettirecekleri bir buluş. Çalışma yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

- "Türkiye'de ilk kez Van'da üretiliyor"

Doktor Öğretim Üyesi Aydoğan ise daha çok erişkin hastaların tercih ettiği, tel tedavisi görürken estetik kaygıların yaşanmadığı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Tel tedavisinin gizli bir şekilde dişlerin iç yüzeyinden yapıldığı bir tasarıma başladıklarını aktaran Aydoğan, şunları kaydetti: