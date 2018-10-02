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Diş teli tedavisi nasıl olur? Diş teli tedavisinde devrim! Görünmeyen diş teli nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

Diş teli ortodontide en sık kullanılan tedavi yöntemlerindendir. Diş teli tedavisi ile ilgili hastaların en çok aklına takılan görünüşlerinin etkilemesi oluyor. Bu sebeple pek çok kişi diş teli taktırıp taktırmama konusunda kararsız kalabiliyor. Gelişen teknolojiyle birlikte diş teli tedavisindeki bu durum ortadan kalkıyor. Çözüm ise görünmeyen diş teli ile hayat buluyor. Dijital diş hekimliği sayesinde hayat bulan görünmeyen diş teli ile hastalar nasıl bir süreçten geçiyor?

Diş teli tedavisi nasıl olur? Diş teli tedavisinde devrim! Görünmeyen diş teli nedir?

3D dijital renkli tarama, modelleme, kolay takip, paylaşım, analiz ve ortodontik tedavilerin simulasyonundan bahseden Ortodontist Dr. Aydan Coşkun Ateş, bu dijital devrim ile tedavilere büyük katkı sağlandığını dile getirdi.

Diş hekimliği, ortodonti alanında diğer bütün meslek dalları gibi gün geçtikçe daha çok dijitalleşmektedir. Böylece, hastalara daha az seansta, daha hızlı ve konforlu tedavi olanakları sunularak klinik süreçler daha verimli hale getirilmektedir.

AĞIZ İÇİ 3D TARAMA İLE TEDAVİ PLANI OLUŞTURULABİLİYOR

Ağız içi tarama yöntemin, ağız ölçüsü ve modellerin ortodontik tedavi öncesinde hem arşiv, hem de tedavi planının oluşturulabilmesi için oldukça faydalı olduğunu vurgulayan Dr. Aydan Coşkun Ateş, 3 boyutlu tarama ile sanal ortamda elde edildiğini belirtti. Dijital olarak ölçü alınması, büyük ölçü kaşıklarının kullanılmasına ihtiyaç bırakmadığı için bulantı refleksi olan kişiler için büyük kolaylık ve avantaj sağlamaktadır‘‘ diyerek sözlerine devam etti. Dr. Ateş, ayrıca 3 boyutlu renkli tarayıcı ile elde edilen ölçülerin, 3 boyutlu yazıcı ile modellenmesinin de yapılabildiğini vurguladı.

DİJİTAL PLANLAMA İLE NELER YAPILABİLİR?

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Ortodontik analiz ve tedavi planlaması yazılımı ile vaka analizi, ortodontik tedavilerin simüle edilmesi, diş çekimleri, ara yüz aşındırma ve diş hareketlerinin tüm ayrıntılarının incelenmesi mümkündür. Oklüzyonun yani kapanışın gerçek zamanlı olarak monitörize edilmesi, tedavi önerilerinin zaman kaybetmeden sanal olarak değerlendirilmesi, tedavinin özelleştirmesi, braketlerin yazılım kullanarak hatasız konumlandırılması, aparey üretimi, planlanan aşamalar ve tedavinin ön izlemesi dijital olarak yapılabilmektedir.

GÖRÜNMEYEN DİŞ TELİ ARTIK MÜMKÜN

Lingual Ortodontik Tedavi (Görünmeyen Diş Teli - İçeriden Diş Teli)

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Dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılan braketler ile dışarıdan fark edilmeden uygulanan ortodontik tedavidir. Hastanın 3 boyutlu tarama sistemleri ile elde edilen ağız içi ölçüsü (modelleri) yurt dışında bulunan laboratuvarlara dakikalar içerisinde ulaştırılmakta, modeller üzerinde yapılan ölçüm ve planlama sonrasında CAD/CAM sistemleri ile kişiye özel braketler üretilmektedir.

DİJİTAL DİŞ HEMİLİĞİNDE TELSİZ TEDAVİ

Şeffaf Plaklarla Yapılan Ortodontik Tedavi (Telsiz Tedavi - Invisalign)

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Şeffaf plak (Invisalign) gibi diş teli kullanılmadan yapılan ortodontik tedaviler, tamamıyla dijital diş hekimliğinin bir ürünüdür. Şeffaf plak tedavi planlaması tamamen dijital sistem üzerinden 3 boyutlu olarak yapılmakta, şeffaf plaklar ise 3 boyutlu yazıcılar ile oluşturulan modellerden elde edilmektedir.

DİJİTAL ORTOGNATİK CERRAHİ PLANLAMASI

Ortognatik çene cerrahisinde kullanılan yazılımlar sayesinde alt ve üst çenelerin ameliyatı, sanal ortamda 3 boyutlu olarak yapılabilmektedir. Bu sayede çok daha hassas ölçümler ve tedavi planlamaları elde edilebildiğinden, hata payı minimumdur.

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