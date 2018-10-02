Diş teli tedavisi nasıl olur? Diş teli tedavisinde devrim! Görünmeyen diş teli nedir?

3D dijital renkli tarama, modelleme, kolay takip, paylaşım, analiz ve ortodontik tedavilerin simulasyonundan bahseden Ortodontist Dr. Aydan Coşkun Ateş, bu dijital devrim ile tedavilere büyük katkı sağlandığını dile getirdi.

Diş hekimliği, ortodonti alanında diğer bütün meslek dalları gibi gün geçtikçe daha çok dijitalleşmektedir. Böylece, hastalara daha az seansta, daha hızlı ve konforlu tedavi olanakları sunularak klinik süreçler daha verimli hale getirilmektedir.

AĞIZ İÇİ 3D TARAMA İLE TEDAVİ PLANI OLUŞTURULABİLİYOR



Ağız içi tarama yöntemin, ağız ölçüsü ve modellerin ortodontik tedavi öncesinde hem arşiv, hem de tedavi planının oluşturulabilmesi için oldukça faydalı olduğunu vurgulayan Dr. Aydan Coşkun Ateş, 3 boyutlu tarama ile sanal ortamda elde edildiğini belirtti. Dijital olarak ölçü alınması, büyük ölçü kaşıklarının kullanılmasına ihtiyaç bırakmadığı için bulantı refleksi olan kişiler için büyük kolaylık ve avantaj sağlamaktadır‘‘ diyerek sözlerine devam etti. Dr. Ateş, ayrıca 3 boyutlu renkli tarayıcı ile elde edilen ölçülerin, 3 boyutlu yazıcı ile modellenmesinin de yapılabildiğini vurguladı.