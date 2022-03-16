HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dişçide taciz iddiası! 'Mesajlar doğru, cinsel anlamda yakınlaşmamız vardı'

Dişçide taciz iddiası! 'Mesajlar doğru, cinsel anlamda yakınlaşmamız vardı'

16.03.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de diş hekiminin hastasına cinsel içerikli mesajlar atması sonucu, H.K. isimli hasta suç duyurusunda bulundu. Diş hekimi olan İ.E., mahkemede verdiği ifadede kendisine şantaj yapıldığını ifade ederken, hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. İ.E., ''Duygusal ve cinsel anlamda yakınlaşmamız oldu. İlişkimiz 1 sene kadar sürdü. Dosya içeriğinde bulunan mesajlar doğrudur ancak bu mesajlar ilişkimiz olduğu süre içerisinde göndermiş olduğum mesajlardır'' dedi.

Dişçide taciz iddiası! 'Mesajlar doğru, cinsel anlamda yakınlaşmamız vardı'

2021’in Şubat ayında İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan bir diş kliniğinde meydana gelen olayda, Almanya’da yaşayan ve tatil için Türkiye’ye gelen H.K. (60) isimli kadın, diş hekimi İ.E.’ye (45) implant tedavisi yaptırdı. Tedavinin ardından iddiaya göre İ.E., kayıtlardan H.K.’nin telefon numarasını bularak cinsel içerikli mesajlar attı. Mesajları göre H.K., avukatı aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen İ.E., üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. İddianameyi hazırlayan savcı, dosya kapsamındaki mesajlarının cinsel taciz boyutunda sözler olduğu, eylemin mesaj atmak suretiyle elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlendiğinin sabit olduğu, şüpheli her ne kadar üzerine atılı suçlamayı kabul etmemişse de dosya kapsamındaki mesaj içeriklerinin şüpheli hakkında kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturduğuna kanaat getirdi. İ.E.’nin ‘cinsel taciz’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talebiyle hazırlanan iddianame, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

Screenshot_6

''ŞANTAJ DAVASI AÇTIM''

İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk celseye tutuksuz sanık İ.E. ve taraf avukatları katıldı. İ.E., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “H.K. hastamdı. Tedavilerini yaptık, bitirdik. Duygusal ve cinsel anlamda yakınlaşmamız oldu. Birkaç kez evime de gelip kalmıştır. İlişkimiz 1 sene kadar sürdü. Tedavi nedeniyle H.K.’nin ödemediği kısmı kurum talep edince işin rengi değişti ve şantaj yapmaya çalıştı. Dosya içeriğinde bulunan mesajlar doğrudur ancak bu mesajlar ilişkimiz olduğu süre içerisinde göndermiş olduğum mesajlardır. Ortağım olan S.B. vasıtasıyla benden 50 bin lira istedi. Şantaj yapmıştır, suçlamayı kabul etmiyorum. Şantaj davası açtım. İcra takibi de başlattık” dedi.

Sanığın savunmasının ardından hakim, bir sonraki celsede tanıkların dinlenmesine karar verip davayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolandırıcılık yöntemi polisi bile hayrete düşürdüDolandırıcılık yöntemi polisi bile hayrete düşürdü
Çocukların müstehcen görüntülerini satmışlar!Çocukların müstehcen görüntülerini satmışlar!
Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'
Anahtar Kelimeler:
Diş hekimi İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

Putin'i kızdıracak itiraf! 'Gerçeği söyleyeceğiz'

Putin'i kızdıracak itiraf! 'Gerçeği söyleyeceğiz'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.