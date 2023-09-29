Discord çöktü mü? Discord'da problem mi var? Kullanıcı raporları geliyor...

Discord çöktü mü, Discord'da sorun mu var? sorularının cevapları merak ediliyor. Çünkü mesajlaşma uygulaması olan Discord'da sorun yaşandığı iddia ediliyor. Kullanıcılar"Discord çöktü mü, Discord'da sorun mu var?" sorularını cevabını bulmaya çalışıyor.

"DISCORD ÇÖKTÜ MÜ, DISCORD'DA SORUN MU VAR?"

Downdetector verilerine göre; kullanıcı raporları Discord'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

DISCORD'DAN AÇIKLAMA

Discord, X'teki "@discord_support" hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, "Kullanıcıların uygulamaya erişmesini engelleyen bir sorunun farkındayız. Ekibimiz olayla ilgileniyor ve konuyu araştırıyor" dedi.

Bu açıklamanın üzerine hesaptan bir açıklama daha geldi. O açıklamada ise "Kullanıcıların geçici olarak engellenmesine yol açan olağandışı trafik artışları yaşıyoruz. İçiniz rahat olsun, ekibimiz sorunu hafifletmek için çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Discord'daki sorunun kısa sürede düzelmesi bekleniyor.

