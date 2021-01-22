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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB'ye katılım sürecimiz canlandırılmalı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB'ye katılım sürecimiz canlandırılmalı

22.01.2021 02:11 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB'ye katılım sürecimiz canlandırılmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinin canlandırılması, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin başlaması ve çeşitli konularda iş birliği yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.

"Katılım sürecimiz canlandırılmalı" değerlendirmesini yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Düzensiz göç ve terörizmle mücadelede iş birliğini artırmalıyız. Avrupa’da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekûn mücadele etmeliyiz."

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