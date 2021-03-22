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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

22.03.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Borrell görüşme öncesi yaptığı açıklamada '"Biz, Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi. Çavuşoğlu, toplantı öncesi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesi basına poz verdi.

'TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ'

Borrell görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Biz, Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Aynı zamanda üye ülkelerin ve AB’nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz" dedi.

(İHA)

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