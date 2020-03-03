HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşına Twitter'dan cevap verdi: Hangi sözünüzü tuttunuz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşına Twitter'dan cevap verdi: Hangi sözünüzü tuttunuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 01:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Çavuşoğlu paylaşımında, "AB Türkiye’ye karşı hangi sözünü tuttu Heiko Maas. Yıllardır gözlerinizi kapattınız. Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?'' sorusunu yöneltti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşına Twitter'dan cevap verdi: Hangi sözünüzü tuttunuz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sevgili Heiko Maas, senin uyarıcı sözlerine inanmak isterdim ancak sadece Yunan dostlarına da söz söyleyebilirsen. Onlar şu an sınırlarında vicdansızca göçmenleri öldürüyorlar" ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu ayrıca Maas'a AB'nin sorumluluklarını hatırlatarak, ''AB Türkiye’ye karşı hangi sözünü tuttu Heiko Maas. Söylenen 6 milyarın yarısı bile Suriyelilere ulaşmadı, gönüllü kabul başlamadı, güvenli bölgeye katkı sağlanmadı. Ayrılmak isteyenleri zorla tutamayız. Yıllardır gözlerinizi kapattınız. Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?'' sorusunu yöneltti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Twitter'dan ''Türkiye’nin kaldırdığı yükü görüyoruz ancak AB mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmesi lazım. AB mültecilerin onurlu bakımına katkı sağlıyor. Biz onların jeopolitik olarak oyun topu olmalarına izin veremeyiz.'' paylaşımında bulunmuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!
Acı haberi MSB açıkladı! İdlib'de 1 askerimiz şehit olduAcı haberi MSB açıkladı! İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Twitter

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan o vatandaşlara çağrı: Kalabalık içine çıkmasınlar

Bakan Koca'dan o vatandaşlara çağrı: Kalabalık içine çıkmasınlar

‘Suriye’de ne işimiz var?’ sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

‘Suriye’de ne işimiz var?’ sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Şok! Yeni klibi 'Yalan' kaldırılabilir

Şok! Yeni klibi 'Yalan' kaldırılabilir

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Üç ülkeye tüm yolcu uçuşları durduruldu

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Üç ülkeye tüm yolcu uçuşları durduruldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Yaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdı

Yaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdı

Diğer Haberler
Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Sofya'da yapılacak 3'lü zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Konya'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İki ailenin kavgasında ortalık kan gölüne döndü!

Perte çıkan lüks aracın sürücü isyan etti! Hava yastığı bile patlamadı

Perte çıkan lüks aracın sürücü isyan etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Acı haberi MSB açıkladı! İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu

Acı haberi MSB açıkladı! İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu

Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.