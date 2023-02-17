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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu depremzedeleri ziyaret etti!

17.02.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti. Bazı vatandaşlar, Bakan Çavuşoğlu'na istek ve şikayetlerde bulundu. Bir depremzede, yıkım kararı alınan binasının yıkılmaması için Çavuşoğlu'ndan yardım istedi. Bir kişi de evdeki elektrik sorunu ile ilgili yakınlarını Bakan'a şikayet etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu depremzedeleri ziyaret etti!

İslahiye'de kriz merkezini ve ilçede bulunan çadır kenti ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demokrasi Meydanı'na gelerek buradaki depremzedelerle buluştu. Bakan Çavuşoğlu'nu gören depremzedeler ise birbirinden ilginç istek ve şikayetlerini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu'nu gören bir kişi, yardım malzemelerinin dağıtımı konusunda, "Arada çakallar var" diyerek sitemde bulundu. Çavuşoğlu ise, "Burada sahada koordinatör, müdür, valilerimiz, başkanlarımız var. Hepsi, güzelce dağıtımını sağlarlar" dedi.

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Bir vatandaş ise kendisinin inşaattan anladığını söyleyerek, yıkılma kararı olan ve hasarlı evinin yıkılmaması için Bakan Çavuşoğlu'ndan yardım istedi. Bakan Çavuşoğlu ise hasar tespiti yapılabileceğini hatırlatarak, "İtiraz edenlerin kaydı alınıyor. İtiraz edenlerin yerlerini tekrar inceliyorlar. Bir ay içerisinde itiraz edebiliyorsunuz" dedi.

'İTİRAZ OLDUĞU ZAMAN BİRAZ DAHA İNCELENİR'

Vatandaşın, "Biz yaparız, yıkılmasın. Binamız güvenli. Ricamız bizim bu" diyerek ısrarcı olması üzerine Çavuşoğlu, "Siz güvenli diyorsunuz ama bilimsel incelemeyi de dikkate alın. 'Evimiz sağlam' dersiniz ama uzmanların incelemesine de güvenelim. Onlar bir daha incelesinler. Sizin de itiraz hakkınız var. Sizin göremediklerinizi onlar görebilirler. İtiraz olduğu zaman bir daha incelenir" dedi.

Şahsın, "Ama yine de inşattan anlarız. Anladığımız için bizim de isteğimizi dikkate alın" diye konuşması üzerine ise Çavuşoğlu, "Onlar alırlar senin itirazını ama uzmanların değerlendirmesini sen dikkate al" cevabını verdi.

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'HER İTİRAZI ARKADAŞLARIMIZ ALIYOR'

Bakan Çavuşoğlu, hasar tespit raporlarının tekrar değerlendirilmesini isteyen başka bir vatandaşın talebine de, "Her itirazı arkadaşlarımız alıyor. Her itiraz, daha geniş kapsamlı bir şekilde başka bir ekip tarafından inceleniyor" yanıtını verdi.

Bir diğer vatandaş ise evi ile ilgili sorun nedeniyle yakınlarını Bakan Çavuşoğlu'na şikayet etti. Hisseli tapuda anlaşma sağlanamadığı için elektrik sorununun çözülemediğini ifade eden vatandaşa Bakan Çavuşoğlu, "Çözülür. Başkanımız anlatır. Muvaffakatname vermek onlara bir yükümlülük getirmez. Onlara bu anlatılır" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, alanda kurulan çadırları gezerek çocuklarla da sohbet edip, eğitimleri konusunda bilgi aldı. (İHA)

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Gaziantep Mevlüt Çavuşoğlu

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