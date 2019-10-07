Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u0130ran D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Muhammed Cevad Zarif ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\nDiplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00c7avu\u015fo\u011flu ve Zarif, g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde Suriye'deki geli\u015fmeleri ele ald\u0131.PARTNERG\u00f6r\u00fc\u015fmeye gitti\u011fi \u015firket bikinili foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131!S\u0131n\u0131ra yak\u0131n mahallelerin bo\u015falt\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131na yalanlamaOn Numara \u00e7ekili\u015f sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131!
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