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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 23:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Zarif, görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

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Dışişleri Bakanı İRAN Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Cevad Zarif

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