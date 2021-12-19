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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Taliban'a çağrı

19.12.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Açılış Oturumunda konuştan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 milyon Afganlının açlık sınırında olduğuna dikkat çekerek kadın ve kız çocuklarının hakları konusunda Taliban'ı kapsayıcı olmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Taliban'a çağrı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Afganistan'daki insani durumu görüşmek üzere gerçekleştirilen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'nın açılış oturumunda konuştu.

Afganistan halkıyla dayanışmanın ahlaki sorumluluk ve dini bir görev olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 23 milyon kişi şu anda Afganistan'da açlıkla karşı karşıya. Bu da nüfusun yüzde 60'ını oluşturuyor. İİT, Afganistan için uluslararası desteği harekete geçirmek ve seferber etmek adına lider rolü oynamalıdır. Bizim bugün kabul edeceğimiz kararın da mutlaka uygulanması gereklidir. Öncelikle insani yardımı koordine etmeliyiz. Pakistan'a da aynı zamanda insani yardımın transferini kolaylaştırdığı için teşekkür etmek isterim. Aynı şekilde Özbekistan'ın Tirmiz'i bir başka Birleşmiş Milletler (BM) Yardım Merkezi haline getirmesinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Özellikle de kuzey bölgeler için bu son derece önemli. İslam Kalkınma Bankasının bu çerçevede oluşturacağı bir fon doğru yönde atılan bir adımdır."

Çavuşoğlu, Afganistan'da ekonominin çöküşünün engellenmesi gerektiğini, devam eden yaptırımların finansal sistemi çok kötü etkilediğini aktararak, "Eğer bu finansal kaynaklar Afgan halkına ulaşamazsa vermiş olduğumuz taahhütler hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Finansal kaynaklarla ilgili olarak çözümleri hemen devreye sokmalı, likidite ve banka transfer kaynaklarını bu şekilde çözmeliyiz." dedi.

GÖÇ BASKISI VE YÜKÜ ARTIYOR

İnsani ve ekonomik krizin komşu ülkeler üzerindeki göç baskısını ve yükü artırdığını vurgulayan Çavuşoğlu, İİT'nin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü gibi diğer uluslararası örgütlerle çalışarak yerinden edilmiş kişileri desteklemeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban yönetimi ile çalışmanın istikrarın oluşturulması için son derece gerekli olduğunu dile getirerek, "Mevcut hükümeti, kapsayıcı olması, herkesin haklarını koruması ve aynı zamanda kadın ve kız çocuklarının istihdam ve eğitime erişimini genişletmesi için desteklemeye devam etmeliyiz, bu yönde telkinlerde bulunmalıyız." dedi.

ATILAN ADIMLAR ÖNEMLİ

Bu çerçevede yapılan tüm pozitif beyanların ve adımların son derece önemli olduğunu düşündüklerini aktaran Çavuşoğlu, bunların, Taliban hükümetinin hem yurt içinde hem de yurt dışında meşruiyetini ve gücünü artıracağı değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Afganistan'da kötüye giden krizin Asya'daki Müslüman uluslar üzerinde çok önemli etkileri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Asya uluslarının, Pakistan, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Endonezya ve Malezya dahil olmak üzere tüm ülkelerin Afganistan konusuyla ilgili olarak aktif angajmanının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok daha fazla adım atmalıyız ve İslam topluluğu olarak lider rol oynamalıyız. İİT dışişleri bakanlarının Kabil'e yapacak olduğu bir ortak ziyaretle Afganlı kardeşlerimize dayanışmamızı gösterebiliriz. Doğrudan orada mesajlarımızı ileterek İslam ulusları olarak lider rol üstlenebiliriz. Sözlerime son vermeden önce başkenti Kudüs'ü Şerif olmak üzere bağımsız bir Filistin'e ulaşma konusundaki kararlılığımızı ve desteğimizi vurgulamak istiyorum. Sevgili kardeşlerim Afgan kardeşlerimizin daha iyi bir geleceği hak ettiğini inanıyorum ve şu anda adım atmamız gerekiyor."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Mevlüt Çavuşoğlu Taliban
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