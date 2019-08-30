Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Norveç'te

Çavuşoğlu, rejim ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini, bir milyon kişinin yerlerinden olduğunu, 200 bin kişinin Türkiye sınırına geldiğini söyledi. Türkiye'nin buna hazırlık yaptığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Rejimin, sivilleri yaşadıkları yerlerden çıkarmayı amaçladığını belirten Çavuşoğlu, "Rejim ve destekçileri, Avrupalılara kitlesel göç akımları yoluyla sorun çıkarmak istiyor. Bu yüzden sivillerin yaşadıkları yerleri özel olarak hedef alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İdlib'deki durumla ilgili soru üzerine İdlib'de rejimin ayrım yapmadan kentleri ve kasabaları bombaladığını, sivilleri ve hastaneleri ise özellikle hedef aldığını söyledi.

OSLO/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed rejiminin İdlib'de saldırılarının sürmesi halinde Halep'tekinden daha kötü bir insani felaket yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "Uluslararası toplum hala sessiz. Uluslararası toplumun desteğini görmemiz lazım. Seslerini çıkarmalılar aksi halde bu durumun, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili doğrudan sonuçları olur." dedi.

"Ama rejimin bu saldırganlığı sürerse yeni bir insani felaket yaşanacak. Hatta Halep'te olduğundan daha kötüsü olabilir. Uluslararası toplum hala sessiz. Uluslararası toplumun desteğini görmemiz lazım. Seslerini çıkarmalılar aksi halde bu durumun, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili doğrudan sonuçları olur ve bu mülteciler Avrupa'ya ulaşırlar ki Avrupalılar bundan çok korkuyor."

- "Bu kişileri zorla geri gönderemeyiz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriyeliler için son 8 yılda 37 milyar dolar harcadığını, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) aldığı yardımların dışında uluslararası toplumun katkısının sadece bir milyar dolardan az olduğunu vurguladı.

AB'nin 2018 sonuna kadar 6 milyar avro sözü verdiğini anımsatan Çavuşoğlu, ancak şu ana kadar bunun üçte birinin verildiğini kaydetti.

Türkiye'de, Suriyelilerin sağlık, eğitim gibi birçok hizmetten ücretsiz faydalandığını aktaran Çavuşoğlu, bu durumun ülkede sosyal bazı sıkıntılara da yol açığını ancak özellikle seçimler öncesinde, muhalefetteki bazı siyasi partilerin bunu kötüye kullandığını belirtti.