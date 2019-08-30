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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Norveç'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile görüşen Çavuşoğlu, Trakya'da doğal gaz araması yapan Norveç'in Equinor şirketini ziyaret etti

ANKARA/OSLO (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Soreide ile görüştü.

Çavuşoğlu ile Norveçli bakan arasındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Trakya'da doğal gaz arama çalışmaları yapan Norveç enerji şirketi Equinor'un Oslo merkezini ziyaret eden Çavuşoğlu, şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında, Equinor'un Tekirdağ'daki çalışmalarını yürüten ekibe video konferans yoluyla canlı bağlantı yapıldı.

Equinor yetkilileri, Çavuşoğlu'na verdikleri brifingde, şirketin Trakya'daki faaliyetleri, Equinor'un geleneksel olmayan petrol ve doğal gaz üretimi konularında ABD'de sahip olduğu tecrübe hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, Equinor'un bu bağlamda Türkiye'deki geleneksel olmayan kaynak üretiminde kullanabileceği teknoloji ve bilgi birikimi, Equinor'un offshore rüzgar enerjisi üretimindeki deneyimi ve firmanın bu alanda sahip olduğu tecrübenin Türkiye'de uygulanabilirliği hakkında da brifing verdi.

- Equinor, Türkiye'de arama faaliyetleri yapıyor

1972'de "Norveç Devlet Petrol şirketi (Statoil)" ismiyle kurulan, 2018'de adını "Equinor" olarak değiştiren şirket, keşif, araştırma-geliştirme, petrol ve doğal gaz üretiminin yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisi üretimi yapıyor.

Equinor, Türkiye'de 2016'dan bu yana Kanadalı Valeura Energy'nin operatör olduğu Trakya'daki Banarlı ve Batı Trakya sahalarının ortağı olarak arama faaliyetleri yapıyor.

Equinor, Valeura şirketiyle ortaklaşa sürdürdüğü ilk derin kuyu doğal gaz sondajını Temmuz 2017'de tamamladı ve 2018'de Ankara'da ofis açtı.

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Çavuşoğlu Equinor Equinor şirketi Ine Eriksen Norveç

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