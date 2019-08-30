Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Norveç'te

ANKARA/OSLO (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Soreide ile görüştü.

Çavuşoğlu ile Norveçli bakan arasındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Trakya'da doğal gaz arama çalışmaları yapan Norveç enerji şirketi Equinor'un Oslo merkezini ziyaret eden Çavuşoğlu, şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında, Equinor'un Tekirdağ'daki çalışmalarını yürüten ekibe video konferans yoluyla canlı bağlantı yapıldı.

Equinor yetkilileri, Çavuşoğlu'na verdikleri brifingde, şirketin Trakya'daki faaliyetleri, Equinor'un geleneksel olmayan petrol ve doğal gaz üretimi konularında ABD'de sahip olduğu tecrübe hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, Equinor'un bu bağlamda Türkiye'deki geleneksel olmayan kaynak üretiminde kullanabileceği teknoloji ve bilgi birikimi, Equinor'un offshore rüzgar enerjisi üretimindeki deneyimi ve firmanın bu alanda sahip olduğu tecrübenin Türkiye'de uygulanabilirliği hakkında da brifing verdi.

- Equinor, Türkiye'de arama faaliyetleri yapıyor