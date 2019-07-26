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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına katılmak üzere gittiği Tayland'da, Chiang Mai Valisi Sukprachai Iamsuwan ve Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Doğal güzellik ve kültürel zenginliğe sahip Chiang Mai'de Vali Sukprachai Iamsuwan'la turizm iş birliği imkanlarını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Pitakanonda ile yaptığı görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, "Gaziantep ve Bursa ile kardeş şehir olan Chiang Mai'nin Ticaret Odası Başkanı ile ticari ilişkileri geliştirme fırsatlarını ele aldık." paylaşımında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı 52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, 27 Temmuz-3 Ağustos'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek.

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52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı asean Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Mevlüt Çavuşoğlu TAYLAND

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