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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Viyana'daki "Gymnich toplantıları"na katılacak 

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Avusturya Federal Cumhuriyeti Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın davetlerine icabetle, Viyana’da 30-31 Ağustos  2018 tarihlerinde AB üyesi ve adayı ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek gayriresmi nitelikteki toplantıya katılacak.  "Gymnich toplantıları" adıyla bilinen sözkonusu toplantı formatı dış politika gelişmeleri hakkında fikir teatisine imkan tanıyor. Sözkonusu toplantıda, başta çok taraflılık, dijitalleşme ve kritik altyapı alanlarında olmak üzere bölgesel ve küresel güncel gelişme ve sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve AB süreci ve ikili ilişkilerle ilgili olarak bazı üye ülke Bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülüyor. 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Avusturya Federal Cumhuriyeti Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın davetlerine icabetle, Viyana’da 30-31 Ağustos 2018 tarihlerinde AB üyesi ve adayı ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek gayriresmi nitelikteki toplantıya katılacak.

"Gymnich toplantıları" adıyla bilinen sözkonusu toplantı formatı dış politika gelişmeleri hakkında fikir teatisine imkan tanıyor. Sözkonusu toplantıda, başta çok taraflılık, dijitalleşme ve kritik altyapı alanlarında olmak üzere bölgesel ve küresel güncel gelişme ve sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve AB süreci ve ikili ilişkilerle ilgili olarak bazı üye ülke Bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülüyor.

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