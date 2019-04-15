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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Notre Dame" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 23:05 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Notre Dame" mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin, "Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabı

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