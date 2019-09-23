HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 22:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü ve İslam İşbirliği Teşkilatı Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına katıldı

NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Çavuşoğlu, BM binasında bazı mevkidaşıyla görüştü ve yan etkinliklere katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ayrı ayrı görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmelerde, görüş alışverişinde bulunuldu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisiyle kurulan İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına da katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki Müslüman toplumun karşılaştığı İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz." mesajını verdi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
İstanbul'da çakarlı araç denetimiİstanbul'da çakarlı araç denetimi
İstanbul'da çakarlı araç denetimiİstanbul'da çakarlı araç denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Genel Kurulu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu to

En Çok Okunan Haberler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu!

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

SON DAKİKA! İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.