Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Antalya zirvesinde gerginlik oldu mu?

Antalya'daki tarihi zirve sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Çavuşoğlu'na sorulan sorular ve Çavuşoğlu'nun yanıtları!
Bu görüşme kolay bir ortamda gerçekleşmedi. Bir yandan savaş devam ediyor. Tüm zorluklara rağmen son derece medeni bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. İki tarafta görüşlerini söyledi ancak kimse sesini yükselmedi, bir gerginlik yaşanmadı.
Bugünkü zirvenin siyasi düzeyde ilk toplantı olması en önemli konu. Bu toplantıdan tüm sorunların çözülmesini kimse beklemiyordu ancak bir başlangıç yapılması gerekiyor. Görüşmeler devam ederse, güven verici adımlarla bir neticeye varılacağını düşünüyorum.
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