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  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Antalya zirvesinde gerginlik oldu mu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Antalya zirvesinde gerginlik oldu mu?

10.03.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya zirvesi sonrası Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, 'toplantıda gerginlik çıktı mı?' sorusuna "Tüm zorluklara rağmen son derece medeni bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. İki tarafta görüşlerini söyledi ancak kimse sesini yükselmedi, bir gerginlik yaşanmadı" yanıtını verdi. İşte Çavuşoğlu'nun o açıklamaları!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Antalya zirvesinde gerginlik oldu mu?

Antalya'daki tarihi zirve sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Çavuşoğlu'na sorulan sorular ve Çavuşoğlu'nun yanıtları!

TOPLANTIDA GERGİNLİK OLDU MU?

  • Bu görüşme kolay bir ortamda gerçekleşmedi. Bir yandan savaş devam ediyor. Tüm zorluklara rağmen son derece medeni bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. İki tarafta görüşlerini söyledi ancak kimse sesini yükselmedi, bir gerginlik yaşanmadı.

  • İki heyette de Belarus'taki müzakerelerde yer alan arkadaşlar vardı. Bakanlar düzeyindeki ilk toplantıda bütün kararlar alınamaz, bunu ben de beklemiyordum. Bunun liderler seviyesinde yapılması gerekir. İki taraf da kabul ederse biz yine ev sahipliği yaparız. İki tarafında bize güveninin devam ettiğini görüyoruz."

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KRİZİN İÇİNDEN ÇIKILMASI DAHA KOLAY BİR HAL ALIR MI?

  • Bugünkü zirvenin siyasi düzeyde ilk toplantı olması en önemli konu. Bu toplantıdan tüm sorunların çözülmesini kimse beklemiyordu ancak bir başlangıç yapılması gerekiyor. Görüşmeler devam ederse, güven verici adımlarla bir neticeye varılacağını düşünüyorum.

  • Tarafların siyasi olarak bir araya gelmesi ve liderler zirvesine tarafların yeşil ışık yakması hatta Ukrayna'nın direkt hazır olması bizim umutlarımız artırdı.

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GARANTÖRLÜK TEKLİFİ GELDİ Mİ?

  • Rusya ile Ukrayna arasında tarafsızlık dahil bir çok müzakere edilen unsur var. Kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması masada. Ukrayna'nın bu durumda bazı ülkelerin garantör olması istediğini biliyorsunuz. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Kuleba bugünkü görüşmelerde bunu tekrar dile getirmiştir.
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Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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