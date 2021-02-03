HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Rusya'nın Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Rusya'nın Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruz

03.02.2021 19:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Rusya'nın Yeni START kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ve Rusya'nın Stratejik Silahların Azaltılması (Yeni START) Antlaşması'nı 5 yıl uzatma kararının, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ve Rusya Federasyonu'nun (RF) Yeni START Antlaşması'nı 5 yıl süreyle uzatma kararı hakkında yazılı değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin kararı memnuniyetle karşıladığını bildiren Aksoy, "ABD ve RF'nin, 5 Şubat 2021'de sona erecek olan Yeni START'ın 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. ABD ve RF'nin nükleer güçlerini sınırlandıran Yeni START, iki ülke arasında stratejik istikrarı sağlayan yürürlükteki son antlaşma olması itibariyle küresel öneme sahiptir. Atılan bu önemli adımın silahların kontrolü rejiminin güçlendirilmesine ve küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde depremEge Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
Instagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemiInstagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

5 terörist örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu

5 terörist örgütten kaçıp teslim oldu

'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı

'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı

Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Kıskançlık krizine girdi, intihara kalkıştı

Ekipler alarma geçti! Kıskançlık krizine girince...

Veda videosundaki Mert, ölen gençlerden Neşet Dalgın'ın uzman onbaşı kardeşi çıktı

Veda videosunda ona seslenmişlerdi! Kim olduğu ortaya çıktı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.