Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Muavin Konsolosumuz Bahadır Demir'i şehit eden Ermeni terörist Gurgen Yanikian'ın Los Angeles'ta bulunan cenazesinin kalıntılarının 5 Mayıs 2019 tarihinde Erivan'daki Askeri Mezarlığa törenle gömülmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

'AZILI BİR TERÖRİSTİ KAHRAMAN OLARAK YÜCELTMEYE YELTENEN EYLEM'



Azılı bir teröristi kahraman olarak yüceltmeye yeltenen eylemin terörizmi teşvik suçu teşkil ettiği ve asla kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Devletine sadakatle hizmet ederken şehit düşen tüm görevlilerimizi ve aile bireylerini bu vesileyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi. (AA)

