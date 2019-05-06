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Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Muavin Konsolos Bahadır Demir'i şehit eden Ermeni terörist Gurgen Yanikian'ın ABD'deki cenazesinin kalıntılarının Erivan'daki askeri mezarlığa götürülerek törenle gömülmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Muavin Konsolosumuz Bahadır Demir'i şehit eden Ermeni terörist Gurgen Yanikian'ın Los Angeles'ta bulunan cenazesinin kalıntılarının 5 Mayıs 2019 tarihinde Erivan'daki Askeri Mezarlığa törenle gömülmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

'AZILI BİR TERÖRİSTİ KAHRAMAN OLARAK YÜCELTMEYE YELTENEN EYLEM'

Azılı bir teröristi kahraman olarak yüceltmeye yeltenen eylemin terörizmi teşvik suçu teşkil ettiği ve asla kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Devletine sadakatle hizmet ederken şehit düşen tüm görevlilerimizi ve aile bireylerini bu vesileyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi. (AA)

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Dışişleri Ermenistan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kinayin kinayin ama en az 100 bin ermeniyi kaçak ülkemizde misafir edin
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