Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da suikast faillerine ithafen anıt açılmasını şiddetle kınadı

Bakanlıktan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan "Nemesis Anıtı" hakkında yazılı açıklama yapıldı.

“1920’li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanı sıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen ‘Nemesis Anıtı’nın Erivan’da açılmasını şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu utanç verici anıtın açılmasının 31 diplomatın ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu olayın Ermeni basınında takdim ediliş tarzının da tasvip edilmesi mümkün olmayan çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini gösterdiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir."

