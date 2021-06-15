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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan bildiri tepkisi: Hiçbir anlamı ve değeri yoktur

Dışişleri Bakanlığı'ndan bildiri tepkisi: Hiçbir anlamı ve değeri yoktur

15.06.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, "7 AB üyesinin Atina’da yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan (tek yanlı) Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bildiri tepkisi: Hiçbir anlamı ve değeri yoktur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 7 Avrupa Birliği (AB) üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayımladığı tek yanlı ortak bildiriye tepki gösterdi.

Sözcü Bilgiç, konuyla ilgili soruya verdiği yazılı cevapta, "7 AB üyesinin Atina’da yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan (tek yanlı) Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur." ifadesini kullandı.

Bu oluşumun, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yaptığını belirten Bilgiç, her yıl tekrarlanan bu tek yanlı ve taraflı tutumun, bölgede barış ve istikrara ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Bilgiç, evvelce de belirtildiği üzere, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmadan Doğu Akdeniz’de gerçek bir iş birliği ortamı yaratılamayacağını vurgulayarak, "Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz’e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz." ifadesine yer verdi.

AA

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