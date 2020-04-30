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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 23:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimini ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki

Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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