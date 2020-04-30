Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki

Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

