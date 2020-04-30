Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki

Son dakika bilgilerine g\u00f6re, D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Birle\u015fik Arap Emirlikleri y\u00f6netimini \u00fclkemize kar\u015f\u0131 d\u00fc\u015fmanca tav\u0131r tak\u0131nmaktan vazge\u00e7meye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERG\u00fcne\u015flendi, b\u00f6yle poz verdiSa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Koca'dan kritik g\u00f6r\u00fc\u015fmeKoronavir\u00fcs do\u011fal hayata yarad\u0131: Bal\u0131klar ve ku\u011fular geri d\u00f6nd\u00fc