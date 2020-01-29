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  4. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un iddialarına tepki:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un iddialarına tepki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 23:26 | Son Güncelleme

"Macron bugün Yunanistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ülkemize yönelik gerçek dışı iddialarıyla yine gündem yaratmaya çalışmıştır" - "Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin verdiği askeri destekle Hafter'in meşru hükümete yönelik sürdürdüğü saldırılar, Libya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik en ciddi tehdittir" - "Fransa, konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter'e verdiği desteği sonlandırmalıdır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'ye yönelik gerçek dışı ifadelerle gündem yaratmaya çalıştığını bildirdi.

Aksoy, Cumhurbaşkanı Macron’un Doğu Akdeniz konusunda Türkiye hakkındaki ifadelerine ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Yunanistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ülkemize yönelik gerçek dışı iddialarıyla yine gündem yaratmaya çalışmıştır." değerlendirmesini yapan Aksoy, Libya'da krizin başladığı 2011'den bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluğun Fransa'da olduğunu dile getirdi.

- "Hafter'e destek en ciddi tehdit"

Aksoy, bu ülkenin Libya’daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e koşulsuz destek verdiğinin bir sır olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Fransa’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin verdiği askeri destekle Hafter’in meşru hükümete yönelik sürdürdüğü saldırılar, Libya’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik en ciddi tehdittir. Fransa Cumhurbaşkanı’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden teröristleri de pek çok kez sarayda ağırladığı gayet iyi bilinmektedir."

Berlin Konferansı’nda alınan ve Libya'da siyasi sürecin başlatılmasını da sağlayacak temel kararın, kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanması olduğunu anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Fransa, konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter’e verdiği desteği sonlandırmalıdır. Afrika’daki karanlık mazisi iyi bilinen ve Cezayir’de gerçekleştirdiği katliamın acıları hafızalarda hala taze olan Fransa’dan beklenen, Türkiye’yi suçlamak yerine, Libya’da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmesidir."

- Macron'un iddiaları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yaptığı deniz yetki anlaşmasını "kınadıklarını" açıklamıştı.

Bu anlaşmanın, "Berlin konferansında verilen sözlere aykırı olduğunu" öne süren Macron, "Son günlerde Suriyeli paralı askerleriyle Türk gemilerinin, Libya topraklarına geldiğini görüyoruz. Bu, verilen söze saygı gösterilmediğini gösteriyor. Bu, Libya'nın egemenliğinin ve Avrupa'nın ve Sahel ülkelerinin güvenliğinin ihlalidir." iddiasında bulunmuştu.

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Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Libya

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