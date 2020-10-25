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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Mısır Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’yi hedef alan suçlamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 00:16 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Mısır Dışişleri Bakanı’nın Suriye hakkında ‘Küçük Grup’ toplantısında ülkemizi hedef alan suçlamalarını reddediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Mısır Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’yi hedef alan suçlamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı’nın 22 Ekim tarihli Suriye hakkında “Küçük Grup” toplantısına katılımına dair Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün bugün yaptığı açıklama hakkında soruya yazılı cevap verdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı’nın Suriye hakkında “Küçük Grup“ toplantısında Türkiye’yi hedef alan suçlamalarını reddettiklerini bildirdi.

Aksoy, “Suriye’de terörizmle mücadele uğrunda şehitler veren, 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıya kucak açan, Suriye’nin kuzeyinde halkı zalim bir rejime ve teröristlere karşı koruyan ve gerek Astana, gerek Cenevre’de siyasi sürece somut katkı sağlayan ülkemize yönelik bu ithamlar, ciddiye alınması mümkün olmayan hezeyanlardan ibarettir. Türkiye’nin Suriye’de üstlenmiş olduğu rol sadece kendi milli güvenliğinin değil, Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının da teminatıdır ve olmaya devam edecektir. Suriye hakkında ‘Küçük Grup’ üyesi Mısır’a düşen, baskıcı rejimler ve darbeci paralel yapılar ile terör örgütlerinin bayraktarlığını yapmak değil, halkların beklentilerine kulak vermek, bölgede sürdürülebilir barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmektir” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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