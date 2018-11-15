Dışişleri Bakanlığından Avrupa Adalet Divanının PKK kararına açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Adalet Divanının PKK'nın Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütü listesinde kalması yönündeki kararına ilişkin, "PKK, bölücü bir terör örgütüdür ve uluslararası toplum tarafından bir terör örgütünün hak ettiği biçimde muamele görmeyi sürdürecektir." dedi.

Aksoy, terör örgütü PKK’nın Avrupa Adalet Divanına AB terör örgütleri listesinden çıkmak üzere yaptığı başvuruyla ilgili mahkeme kararına ilişkin bir soru üzerine, Avrupa Adalet Divanının, bugün aldığı kararla PKK’nın AB terör örgütleri listesinde kalmaya devam edeceğini hükme bağladığına işaret etti.

Aksoy, mahkemenin diğer taraftan PKK’nın listede kalmayı sürdürmesine ilişkin olarak AB Konseyinin 10 Şubat 2014 ile 4 Ağustos 2017 tarihleri arasında aldığı kararları ise iptal ettiğini kaydetti.

"Bu iptal kararı, terör örgütleri listesinin güncellenmesi sürecinde Konsey tarafından usul eksikleri yapıldığı gerekçesine dayandırılmıştır. PKK’nın terör örgütü niteliğine dair bir değerlendirme içermemiştir." ifadelerini kullanan Aksoy, PKK’nın terör örgütü vasfını örtbas etme çabalarının sonuç vermeyeceğini vurguladı.