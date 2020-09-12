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Dışişleri Bakanlığından Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 00:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına ilişkin, "Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığından Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bahreyn'in bu kararı almasının Arap Barış Girişimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde taahhütlerin hilafına olduğuna dikkat çekilerek, "Bahreyn’in Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşine takılarak, Arap Barış Girişimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesindeki taahhütlerin hilafına İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL'İ DAHA DA CESARETLENDİRECEK"

Açıklamada söz konusu adımın Filistin davasının savunulması çalışmalarına darbe vuracağı belirtilerek, "İsrail’i Filistin‘e yönelik gayri meşru uygulamalarını ve Filistin topraklarındaki işgali kalıcı hale getirmeye yönelik girişimlerini sürdürme konusunda daha da cesaretlendirecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Ortadoğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesi için tek yolun Filistin meselesinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde adil ve kapsamlı çözüme kavuşturulmasından geçtiği kaydedilen açıklamada, "Bölge dışı aktörlerin baskı ve zorlamaları sonucunda; dar çıkar kaygılarıyla verilen sorumsuz tavizlerin bu gerçeği ortadan kaldırması veya ikame etmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verildi. (AA)

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