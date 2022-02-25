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Dışişleri Bakanlığından Ukrayna açıklaması

25.02.2022 03:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, irtibat için telefon numaraları paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığından Ukrayna açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarının ve birinci derece yakınlarının bilgilerini iletebilecekleri e-posta adresi ve telefon numarasını duyurdu.

İLETİŞİM ADRESLERİ PAYLAŞILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna’da yaşayan veya bulunan değerli vatandaşlarımız, Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı ve tahliye operasyonu gerçekleştiğinde irtibata geçmek üzere, kendinizin ve beraberinizdeki birinci derece yakınlarınızın (eş, çocuk) isim ve kimlik bilgilerini, bulunduğunuz şehri ve size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarasını acilen aşağıdaki adrese e-posta ya da cep telefonuna whatsapp veya sms mesajı olarak iletmenizi rica ediyoruz. cagrimerkezi@mfa.gov.tr +90 538 095 88 31" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Rusya Ukrayna
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