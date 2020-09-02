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Dışişleri'nden Alman basınında çıkan Doğu Akdeniz haberlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 18:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" dedi.

Dışişleri'nden Alman basınında çıkan Doğu Akdeniz haberlerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’un, Yunan Hükümet Sözcüsü’nün, Die Welt gazetesinde Türkiye hakkında yayımlanan habere ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sözcü Aksoy, bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu belirterek, "Yunanistan Hükümet Sözcüsü’nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" ifadesini kullandı.

DHA

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