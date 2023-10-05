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Dışişleri'nden AP'nin Karabağ kararına tepki: Kınıyoruz

05.10.2023 20:27 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararına tepki gösterilerek, "Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz." denildi.

Dışişleri'nden AP'nin Karabağ kararına tepki: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kabul ettiği 'Azerbaycan Saldırısı Sonrası ‘Nagorno-Karabağ'da Durum ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a Devam Eden Tehditleri' başlıklı karara tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, AP'nin bugün kabul ettiği 'Azerbaycan Saldırısı Sonrası ‘Nagorno-Karabağ'da Durum ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a Devam Eden Tehditleri' başlıklı karar, sorumsuzluk, önyargı, yanlılık ve bilgisizlik olarak değerlendirildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıllardır Türkiye aleyhine asılsız suçlama ve iddialarla dolu kararlar peşinde koşan bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz. Popülizm, ırkçılık, İslamofobi, çok kültürlülük ve bütünleşme karşıtlığının giderek güç kazanmaya başladığı Avrupa siyaseti mevcut kompozisyonuyla AP’de kendisini tüm ölçüsüzlüğüyle teşhir etmektedir. Görev süresi yakında dolacak mevcut AP'nin, AB’nin temel değerlerine bağlı, yapıcı, kapsayıcı ve aklı selim temsilcilerden oluşan yeni bir kompozisyona kavuşması AB’nin kendi geleceği için dileğimizdir. Türkiye, Güney Kafkasya’da kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisi için yoğun çaba sarf etmekte, Ermenistan ile normalleşme süreci yürütmekte, bu ülkeyle Azerbaycan arasındaki barış sürecine somut katkı sağlamakta, Ukrayna savaşı dahil tüm çatışma alanlarında ve insani krizlerde, uluslararası hukuk çerçevesinde barış, kardeşlik ve ortak menfaatlerin tesisi için tüm imkanlarını seferber etmekte ve bu istikamette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ağırlık ve çabalarına başvurulan temel bir aktör konumunda bulunmaktadır. Kimsenin dikkate almadığı, ancak marjinal kesimlerin ilgisini çekecek bu tür sorumsuz metinlerin AP kararı olarak önümüze konulabilmesini sistemik bir zafiyet olarak görüyor ve bunları ciddiye almıyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu

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